محافظ الوادي الجديد يتابع استكمال الممشى السياحي شمال مدينة الخارجة

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، أعمال استكمال الممشي السياحي شمال مدينة الخارجة حتى مطار الخارجة يرافقه السيد محمد أنيس سكرتير عام المحافظة والمهندس مجدي الطماوي رئيس المركز.

حيث وجّه بعمل المظلات والبرجولات لخدمة رواد الممشى وسرعة الانتهاء من الأعمال لتوفير متنفس حضاري للمواطنين وإظهار مدخل المدينة الشمالي بشكل حضاري.

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من جانب آخر بدأت محافظة الوادي الجديد، توصيل خطوط الغاز الطبيعي لـ 1000 منزل ووحدة سكنية بمدينة الخارجة كمرحلة أولى من مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمركز.

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان صحفي له، أمس الثلاثاء، بدء تركيب الوصلات المنزلية لألف من منازل المستفيدين من مشروع الغاز الطبيعي بحي المروة بمدينة الخارجة.

وقال الزملوط، إن توصيل الغاز الطبيعي للمحافظة، كان بمثابة حلم يراود سكان الوادي الجديد، نظرًا لموقعها الجغرافي، لكن مع دعم الدولة واهتمامها بمنطقة الوادي الجديد، جرى التوصل إلى طريقة الأولى من نوعها في توصيل الغاز من خلال نقلة للمحافظة وإقامة محطات لتتولى توزيعه على الأحياء المختلفة بالمحافظة، وبالفعل جرى وضع الخطط اللازمة لتكون المرحلة الأولى لسكان مدينة الخارجة وسوف يستفيد منها عدد كبير يصل لأكثر من 7 آلاف مستفيد.

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