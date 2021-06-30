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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير عام إدارة الموهبة الرياضية بوزارة الشباب يزور المشروع الموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية

جانب من نشاط مديرية
جانب من نشاط مديرية الشباب بالدقهلية

أجرى الدكتور محمد حمدي مدير عام إدارة الموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، و"الدكتورة هالة محمود عبدالستار، وجون محفوظ" أعضاء اللجنة المختصة بالإدارة العامة للموهبة الرياضية، زيارة، للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية، بجميع مراحله، في إستاد المنصورة الرياضي.


وتابع الدكتور محمد حمدي التدريبات لجميع مراكز المشروع (المصارعة - العاب قوي- الجودو -الملاكمة - رفع الاثقال - تنس الطاولة_ كرة السلة ) والتقى بجميع لاعبي مراكز المشروع، وتعرف عليهم وعلى أوزانهم وأهم البطولات والإنجازات التي حققها كلا منهم، وناقشهم في بعض المعلومات العامة والرياضية.
 

وأكد محمد حمدي ضرورة أن يكون لديهم نوع من الثقافة العامة والالتزام والانضباط الرياضي والأخلاقي والديني، حيث أن هذه الصفات من أهم سمات ومقومات صناعة البطل الاوليمبي.

كما أكد أهمية ان يكون لكل لاعب هدف وحلم يسعي لتحقيقه، وقدوه ومثل أعلى يقتدي به في الرياضة التي يمارسها، وضرب أمثلة لبعض ابطال مصر، مثل البطل عبدالرحمن عرابي في رياضة الملاكمة، والبطل كرم جابر في رياضة المصارعة، والبطل رمضان درويش في رياضة الجودو.
 

واستمع الدكتور محمد حمدي لأهم المشاكل والصعوبات التي تواجه كل لاعب بالمشروع، وسجلها، ووعد بحلها في أقرب وقت.
 

فيما أجرى كلا من الدكتورة هالة محمود وجون محفوظ، فحصا لجميع السجلات المالية والإدارية الخاصة بالمشروع، واطلعا على دفاتر زيارات المشرفين الفنيين لجميع مراكز المشروع، وكان ذلك في حضور جميع المدربين والاداريين بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي.

يأتي ذلك تحت رعاية  الدكتور أشرف صبحي  وزير الشباب والرياضة والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية و تحت إشراف الدكتور عادل رضوان رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة و علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية وبحضور الدكتور محمد رمضان المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية وصباح علي المشرف المالي للمشروع.

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الدقهلية ااشباب الرياضة وكيل الوزارة وزارة

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