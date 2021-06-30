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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد مرعي: وزارة الرياضة توافق على تجنيس لاعب غير مصري للانضمام للمنتخب

أحمد مرعي المدير
أحمد مرعي المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة

أعلن أحمد مرعي المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة، موافقة وزارة الشباب والرياضة على تجنيس أحد اللاعبين؛ للاستعانة به مع منتخب الفراعنة.


وقال أحمد مرعي، في برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "المنتخب سيبدأ الاستعداد لبطولة الأفرو باسكت بعد أسبوع من الآن، كل اللاعبين سينضمون ماعدا لاعبي الزمالك والاتحاد ممكن نديهم يوم او يومين زيادة".


وأضاف  أحمد مرعي "مستوى اللاعبين في الدوري يبشر بمستوى وأداء المنتخب، نملك لاعبين مميزين مثل مهاب ياسر قادرين على تغيير خريطة المنتخب المصري".


وواصل أحمد مرعي "ملف تجنيس أحد اللاعبين غير المصريين محل البحث واخدنا خطوات ايجابية وفي اتجاه لاختيار لاعب قريبًا".


وأردف أحمد مرعي  "التجنيس مسموح بيه في العالم كله، ومجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة حصل على موافقة من وزارة الرياضة على تجنيس لاعب وسيكون في مركز صانع لعب.

 

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" عن مواعيد مواجهات منتخب مصر الأول في بطولة أفريقيا "الأفرو باسكت" والتي ستقام في رواندا.


ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثانية ببطولة الأفرو باسكت مع تونس وأفريقيا الوسطى وغينيا في البطولة التي ستقام من 24 أغسطس لـ 5 سبتمبر.


ويبدأ المنتخب المصري مواجهاته في بطولة إفريقيا بالاصطدام بمنتخب افريقيا الوسطى يوم 24 أغسطس ثم يواجه المنتخب التونسي يوم 26 من الشهر نفسه.


ويختتم منتخب الفراعنة مبارياته في دور المجموعات بمواجهة غينيا يوم 28 أغسطس.


وبعد انتهاء دور المجموعات، سيتأهل أول كل مجموعة مباشرة إلى دور ربع النهائي، ثم يتأهل 4 منتخبات أخرى بعد أن يتم تصفيتهم في مواجهات تقام يومي 30 و31 أغسطس.


وسيواجه ثاني المجموعة الأولى نظيره صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية، على أن يواجه ثاني المجموعة الثانية المنتخب صاحب الترتيب الثالث في المجموعة الأولى ليتم تحديد اثنين آخرين من المتأهلين رفقة المنتخبات الأربعة الأوائل، ثم يتم تطبيق نفس نظام التصفيات بين ثاني وثالث المجموعة الثالثة وثاني وثالث المجموعة الرابعة ليكتمل عدد المنتخبات المتأهلة لدور ربع النهائي.


ومن المقرر أن تقام مواجهات ربع النهائي يومي 1 و2 سبتمبر، ثم تقام مواجهات نصف النهائي يوم 4 من الشهر نفسه ويقام لقاء النهائي يوم 5 سبتمبر.

أحمد مرعي منتخب مصر وزارة الشباب والرياضة وزارة الرياضة كرة السلة

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