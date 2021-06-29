البحرين تسجل أدنى مستوى لإصابات كورونا منذ 6 أشهر

أعلنت البحرين، اليوم الثلاثاء، تسجيل أدنى حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ أكثر من 6 أشهر.

وحسب صحيفة "الأيام" البحرينية، قالت وزارة الصحة في البحرين، إنه تم تسجيل 166 إصابة جديدة اليوم الثلاثاء وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى 3 وفيات.

وأضافت الوزارة أن الفحوصات التي بلغ عددها 11403 اليوم، أظهرت تسجيل 166 حالة إصابة جديدة منها 82 حالة لعمالة وافدة، و80 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و4 حالات قادمة من الخارج.

كما تعافت 419 حالة إضافية من كورونا، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 260782.

وبلغ عدد الحالات القائمة تحت العناية 91 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 40 حالة في حين أن 3419 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 3510 حالات قائمة.