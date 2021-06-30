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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة suv في مصر موديل 2021 | صور

أرخص سيارة suv فى
أرخص سيارة suv فى مصر موديل 2021 | صور

مع استمرار الغزو الصيني لأسواق السيارات العالمية، وتحقيقها حصص مبيعات مرتفعة قياساً بعلامات أخري، بدأت العديد من العلامات الصينية استهداف فئات بعينها للمنافسة بها عبر أسعار أقل بشكل ملحوظ عن نظيراتها الأوروبية و حتي الآسيوية، وهو الأمر الذى ينطبق على علامة BYD‬ ، من خلال سيارتها S5 موديل 2021، التي حصدت لقب أرخص سيارة SUV في مصر من فئة  الـ “كروس أوفر”.

ينتمى طراز BYD‬ S5 موديل 2021 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، و حملت السيارة محركاً رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 157 حصان، و 240 نيوتن/متر من عزم الدوران، بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

وتضمنت BYD‬ S5 موديل 2021 عدة أنظمة، منها النظام الذكي لركن السيارة، ومثبت سرعة، وخاصية التحكم في المرايات الجانبية كهربائيًا، وشاشة وسائط تعمل باللمس 8 بوصة، وفرامل يد كهربائية، وزجاج كهربائي.

واحتوت BYD‬ S5 موديل 2021 على مجموعة الكماليات الترفيهية الموجودة بالسيارة ومنها التحكم في مستوي درجة الصوت عبر عجلة القيادة، وبلوتوث، ومساند الرأس واليد، كما حملت مصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة نهارية LED، و سبويلر خلفي، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، ومكيف هواء، وجنوط رياضية 17 بوصة.

 

طرحت سيارة BYD‬ S5 موديل 2021 في السوق المصري بسعر 285 ألف جنيه، من خلال فئة واحدة.

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