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"بحوث الإلكترونيات" يكشف أهمية مبادرة إعادة استخدام المخلفات الإلكترونية.. فيديو

شيرين عبد القادر
شيرين عبد القادر

قال الدكتورة شيرين عبد القادر القائم بأعمال رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، إن المخلفات الالكترونية  عبارة عن أجهزة الحاسبات والأجهزة المنزلية التي انتهت صلاحيتها، لافتة إلى أن هذه الأجهزة يتم بيعها لجهاز غير رسمي.


وأضافت عبد القادر خلال لقائها في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ان النفايات الصادرة من هذه الأجهزة تعمل علي تلوث البيئة ، وبالتالي الدولة تعمل على تحويل القطاعات غير الرسمية إلى رسمية؛ حتى نعمل على إعادة استخدام هذه الأجهزة أو نقوم بتدويرها؛ كي لا يحدث تلوث للبيئة .

 

وأوضحت عبد القادر ، أن مبادرة إعادة استخدام وتدوير المخلفات الإلكترونية، انتهينا من دراستها بالفعل، وسنبدأ في تطبيقها قريبا .

 

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تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من د.شيرين عبد القادر القائم بأعمال رئيس معهد بحوث الإلكترونيات حول مبادرة إعادة استخدام وتدوير المخلفات الإلكترونية.

وأشار التقرير إلى أنه في إطار توجه معهد بحوث الإلكترونيات في استراتيجيته الحالية لإنشاء معمل مركزي بحثي لاختبار مكونات النفايات الإلكترونية وعمل الدراسات اللازمة لإعادة الاستفادة منها، تم عقد اجتماع مع د.حسام علام المدير الإقليمي لبرنامج النمو المستدام بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا CEDARE، وغادة مغنى منسق البرنامج، وبحضور  د.محمود فخر الدين رئيس الوحدة ذات طابع خاص بمعهد بحوث الإلكترونيات ورئيس اللجنة الفرعية للمخلفات الإلكترونية المنبثقة من اللجنة الوطنية لإعادة تدوير المخلفات.

وناقش الاجتماع أهمية تنفيذ مبادرة إعادة استخدام وتدوير المخلفات الإلكترونية، وإنشاء معمل مركزي بمعهد بحوث الإلكترونيات لاختبار المكونات الإلكترونية، وتوفير التدريب العملي للباحثين، والعمل كمعمل بحثي في المنطقة للمخلفات الإلكترونية، بالإضافة إلى توفير تدريب TOT للباحثين من مختلف التخصصات داخل المعهد على النفايات الإلكترونية بناءً على منهج SRI المطور، حيث تم الاتفاق أن يستهدف التدريب مختلف مراحل إعادة التدوير وهى: تفكيك واختبار ومراقبة الجودة، إعادة التجميع.


خارطة طريق لصناعة تدوير النفايات الإلكترونية

جدير بالذكر أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تقوم حاليًا بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات بوضع دراسة خارطة طريق لصناعة تدوير النفايات الإلكترونية - الاقتصاد الدائري - من خلال الباحث الرئيسي للمشروع د.شيرين عبد القادر، حيث يهدف المشروع المدعوم من الأكاديمية لتقديم دراسة شاملة عن صناعة الإلكترونيات في مصر، وطرق معالجة المخلفات الإلكترونية على مستوى مصر والدول العربية والإفريقية؛ بهدف اقتراح خارطة طريق لصناعة المخلفات الإلكترونية في مصر.

المخلفات الإلكترونية النفايات القطاعات الغير رسمية تلوث للبيئة الاجهزة

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