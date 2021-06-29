الخزعلي: عملياتنا ضد الولايات المتحدة انتقلت لمرحلة جديدة

هدد قيس الخزعلي الأمين العام لمليشيا "عصائب أهل الحق" في العراق، الولايات المتحدة بعد استهداف المليشيات الموالية لإيران على الحدود بين سوريا والعراق.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال الخزعلي:"جاهزون بشكل كامل للرد على الولايات المتحدة الأمريكية"، مؤكداً أن العمليات ضد الأمريكيين "انتقلت لمرحلة جديدة"، وأن "العدو الأمريكي الغادر هو من ابتدأ بإزهاق الأرواح ونقل المعركة إلى هذا المستوى".

وشن الخزعلي هجوما على الأكراد قائلا:"قوى سياسية كثيرة أدانت الاعتداء لكن الطرف الكردي لم نسمع له تصريحا".

وأضاف:"لدينا الجاهزية والتخطيط بشكل لا يتوقعه العدو من ناحية المكان ونوعية الأسلحة، في حال استمرت أمريكا في إراقة الدماء العراقية".

وتابع:"فصائل المقاومة باقية على قرارها بمقاومة الأمريكيين وتصعيد عملياتها".

وواصل الخزعلي بأن بريطانيا عتبر نفسها هي الراعية للعراق والمسؤولة عن الدولة إلى الآن، واعتبر أن "بريطانيا هي المسؤولة الأولى عن طبخ القرار والولايات المتحدة تشارك في تنفيذه.

وأكمل الخزعلي أن "بريطانيا هي المسؤولة الأولى عن حزب البعث والتواصل معه ما بعد 2003 ، كما تسعى بريطانيا لإعادة كبار ضباط حزب البعث إلى الساحة السياسية وفق مشروع "الوحدة الوطنية".