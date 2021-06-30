برلمانية: أمامنا تحديات كبير في التحول الرقمي .. وما تم يعد ممتازًا

قالت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية استطاعت تطبيق التحول الرقمي بنجاح، مضيفة أن مصر في بداية التحول الرقمي ولم تدخل في العصر بشكل كامل.



وأضافت النائبة مها عبد الناصر، في حوار لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أن لدينا طموحًا كبيرًا في الدخول في عصر التحول الرقمي، والبنية التحتية والتي يبني عليها التمويل الرقمي غير كافية بشكل كبير.



وتابعت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب، أن التحول الرقمي له أكثر من شق، ومشروعات التحول الرقمي حول العالم في غاية الأهمية والتطور، لافتة إلى أن التحول الرقمي في غاية الأهمية لـ مواكبة التحديات وأمامنا تحديات كثيرة وما تم يعد ممتازًا.



وأكدت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب، أن تعداد سكان مصر ومساحة الدولة كبير لذلك دخول التحول الرقمي ليس بالأمر السهل على الإطلاق، لافتة إلى أن الدولة المصرية عازمة على تنفيذ التحول الرقمي بشكل كامل بقوة.