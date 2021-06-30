الشهاوي : إثيوبيا اعترفت بعدم إلحاق الضرر بحقوق مصر المائية ثم تراجعت..فيديو

قال اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن مصر تواجه حالة تعنت من إثيوبيا وجمود في مفاوضات سد النهضة.

وأضاف "الشهاوي" خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر" عبر فضائية “ام بي سي مصر” ، أن مصر حققت الردع من خلال التدريبات المشتركة مع السودان، مشيرًا إلى أن اسم “حماة النيل” يعطي رسالة مهمة.

وتابع مستشار كلية القادة والأركان أن جميع السيناريوهات مطروحة بما فيها سيناريو الحرب لحل أزمة السد الإثيوبي مؤكدًا أن إثيوبيا اعترفت بعدم إلحاق الضرر بحقوق مصر المائية ثم تراجعت.

وكان قد قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى والموارد المائية، إن مصر اتخذت كل الطرق الدبلوماسية بخصوص أزمة سد النهضة، وأخيراً لجأت إلى الأمم المتحدة وتم تجهيز ملف كامل تم إرساله بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وتابع عبد العاطي، خلال مداخلة هاتفية ما الإعلامية "قصواء الخلالي" ببرنامج "ساعة وساعة مع قصواء الخلالي" على إذاعة "نغم أف إم"، أن الخارجية المصرية، قطعت شوطاً كبيراً فى ذلك الملف، وسيتم عرضه على الأمم المتحدة، ومن المتوقع أن يكون هناك قرارات حاسمة للمجلس في تلك الأزمة، مشيرا إلى أن مصر قدمت كل ما يحفظ حقوقها المائية .

وأضاف: "مصر تريد السلام، وحريصة على مصالح كل دول حوض النيل، ونحن ندعم التنمية، والدولة المصرية، ليست فى خصومة مع أثيوبيا، ولكن نعمل على حفظ حقوقنا، ومصر أول من وقف مع دعم دول حوض النيل، فى مصر تشارك فى إنشاء سدود فى السودان مهمتها الحماية من الفيضانات، وفى تنزانيا لدينا العديد من المشارسع، وكذلك في رواندا والكونغو وغيرها من الدول، مصر تدعم التنمية.