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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات دور ربع النهائي لبطولة يورو 2020

سويسرا
سويسرا

أُسدل الستار على مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”، حيث أقيمت اليوم مبارتان أسفرتا عن تأهل إنجلترا وأوكرانيا لدور ربع النهائي، رفقة المنتخبات المتأهلة سلفًا.

ونجحت إنجلترا في الفوز على ألمانيا بهدفين نظيفين، فيما فازت أوكرانيا بصعوبة على السويد بهدفين لهدف.

مواعيد مباريات دور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية

إسبانيا ضد سويسرا، يوم الجمعة الموافق الثاني من شهر يوليو في تمام السادسة مساءً

إيطاليا ضد بلجيكا، يوم الجمعة الموافق الثاني من شهر يوليو في تمام التاسعة مساءً

التشيك ضد الدنمارك، يوم السبت الموافق الثالث من شهر يوليو في تمام السادسة مساءً

إنجلترا ضد أوكرانيا، يوم السبت الموافق الثالث من شهر يوليو في تمام التاسعة مساءً

المانيا أوكرانيا انجلترا بلجيكا يورو 2020 دور ربع النهائي دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية مباريات دور الـ 16 بطولة كأس الأمم الأوروبية

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