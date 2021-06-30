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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي عبد الغني: أتوقع تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الأولمبياد

لاعبوا الاهلي
لاعبوا الاهلي

قال الإعلامي مجدي عبد الغني، إن نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، قد يتم تأجيله إلى ما بعد الأولمبياد.

وأوضح أن ظروف كورونا في جنوب إفريقيا والموجة الرابعة قد تتسبب في تأجيل اللقاء.

وواصل «عبد الغني» في تصريحات عبر برنامج «ملعب البلدوزر»: «المهلة الأخيرة للجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي لإرسال القائمة النهائية غدًا الأربعاء».

ويواجه النادي الأهلي، كايزر تشيفز؛ بهدف تحقيق اللقب العاشر له تاريخيًا في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

إلا أن رغبة القلعة الحمراء اصطدمت برغبة منتخب مصر الأوليمبي في الظفر بخدمات بعض لاعبي المارد الأحمر من أجل تدعيم صفوف الفراعنة في أولمبياد طوكيو التي ستنطلق في الثالث والعشرين من الشهر المقبل، علمًا بأن كتيبة شوقي غريب، مدرب الأوليمبي، وقعت في مجموعة الموت بجوار الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.

مجدي عبد الغني دوري ابطال افريقيا الأهلى كايزر تشيفز الاولمبياد

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