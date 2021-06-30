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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يوسف الشريف بعد فوز إنجلترا على ألمانيا : إنجلترا هتاخد البطولة

يوسف الشريف
يوسف الشريف

علّق الفنان يوسف الشريف على تأهل منتخب إنجلترا لربع نهائي بطولة الأمم الأوروبية بعد الفوز على ألمانيا بهدفين مقابل لا شيء. 
 

وكتب يوسف الشريف عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً: "‏بيتهيألي كده إنجلترا هتاخد البطولة دي والله أعلم  ‎#يورو٢٠٢٠ ".
 

وتأهل منتخب إنجلترا لربع نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020” بفوزه على ألمانيا بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما في دور الـ 16 على ملعب ويمبلي.

الشوط الأول

استحوذ منتخب ألمانيا على الكرة في بداية اللقاء، وكاد جروتسكا أن يسجل هدف التقدم للألمان في الدقيقة 8، عندما انطلق بهجمة مرتدة صوب مرمى إنجلترا، لكن ديكلان رايس قام بعركلته على حدود منطقة الجزاء، ليتم إشهار البطاقة الصفراء في وجهه واحتساب ضربة حرة للمانشفت.

 

وسدد هافرتز الضربة الحرة المباشرة، لكنها اصطدمت بالحائط البشري الإنجليزي.

 

وتصدى مانويل نوير حارس مرمى المنتخب الألماني، لتسديدة قوية أطلقها رحيم ستيرلنج من خارج منطقة الجزاء بباطن قدمه اليمنى، ليخرجها لضربة ركنية في الدقيقة 16.

 

وتحول الاستحواذ بعد ذلك لصالح المنتخب الإنجليزي، وسط تراجع من المنتخب الألماني.

 

وتحصل ماتياس جينتر مدافع منتخب ألمانيا على البطاقة الصفراء في الدقيقة 25 بعد دفعه لـ لوك شاو.

 

وفي الدقيقة 27، أهدر هاري ماجواير فرصة تسجيل هدف التقدم لإنجلترا، عندما أرسل له تريبير كرة عرضية من الجهة اليمنى، ليقابلها برأسه، لكن تسديدته ضلت طريق الشباك.

 

وفي الدقيقة 34، أهدر تيمو فيرنر أخطر فرص اللقاء لمنتخب ألمانيا، عندما انفرد بمرمى إنجلترا بعد تلقيه تمريرة رائعة من هافرتز، لكن بيكفورد تصدى لتسديدته محافظًا على نظافة شباك الإنجليز.

 

واستمر تناقل الكرات في منتصف الملعب،وفي الدقيقة الأخيرة، أهدر هاري كين فرصة خطيرة لإنجلترا، بعدما قام بمراوغة نوير، لكن هوملز شتت الكرة،  لينتهي الشوط الأول بدون أفضلية لمنتخب سواء بالنتيجة أو بالأداء. 

 

الشوط الثاني

 

وتصدى جوردان بيكفورد لفرصة خطيرة لألمانيا، عندما سدد هافرتز كرة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 48، لكن الحارس الإنجليزي أظهر براعته وأخرج الكرة لضربة ركنية.

واستحوذ لاعبو المنتخب الألماني على الكرة نسبيًا مع بداية الشوط الثاني، لكن أي من المرميين لم يتم تهديده في ظل صلابة دفاع المنتخبين.

وفي الدقيقة 69، أجرى المدربان أولى التغييرات، فقام ساوثجيت بالدفع بجاك جيراليش بدلًا من بوكايو ساكا، فيما أشرك لوف سيرجي جنابري بدلًا من تيمو فيرنر.

وفي الدقيقة 75 استطاع المنتخب الإنجليزي تسجيل الهدف الأول عن طريق رحيم ستيرلنج من متابعة للتمريرة العرضية التي أرسلها لوك شاو من الجهة اليسرى.

وسجل هاري كين الهدف الثاني لإنجلترا في الدقيقة 85 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها جاك جيراليش، ليقود منتخب بلاده للبلوغ لدور ربع النهائي.

 

ويواجه منتخب إنجلترا في الدور ربع النهائي، المنتصر من مباراة منتخبي السويد وأوكرانيا.

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