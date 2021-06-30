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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كواليس انتقال كريم فؤاد نجم إنبي للنادي الأهلي

كريم فؤاد
كريم فؤاد

كشف حلمي طولان المدير الفني لنادي إنبي عن كواليس انتقال كريم فؤاد لاعب المنتخب الأولمبي والفريق البترولي إلى الأهلي.

 

وقال حلمي طولان عبر قناة أون تايم سبورتس: "كريم فؤاد أنهى كل شيء مع الأهلي ، وكان من المفترض أن يذهب إلى الأهلي اليوم للإعلان عن الصفقة وقد يتم الإعلان قريبًا".

وأوضح "الأهلي طلب ضم كريم فؤاد في الموسم الماضي لكني رفضت لأن كريم فؤاد، الذي يلعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر، صاحب الـ21 عامًا يلعب في إنبي لثاني موسم على التوالي معارًا من النجوم.

 

معلومات عن كريم فؤاد 

 

أصبح كريم فؤاد لاعب منتخب مصر الأولمبي ونادي النجوم المعار منه لصفوف إنبي قاب قوسين أو أدنى من الإعلان عنه لاعبا في صفوف الأهلي.

 

ويتم في الوقت الحالي الصياغة النهائية للعقود وما بها من تفاصيل ورتوش أخيرة وبعض البنود، وأيضًا كيفية وموعد الإعلان الرسمي عن الصفقة.

 

ويبلغ فؤاد من العمر 21 عامًا وانضم مؤخرًا لمنتخب مصر الأولمبي ، كما صنع فؤاد 5 أهداف في 22 مباراة مع إنبي هذا الموسم.. ويعتمد عليه كثيرًا".

وأتم تصريحاته: "كريم فؤاد سيكمل الموسم مع إنبي وبعدها سينتقل إلى الأهلي".

 

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