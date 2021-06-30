ما هي صدقة التطوع ومجالاتها وآدابها؟ معلومات تهمك قبل إخراجها

ما هي صدقة التطوع ؟ يحرص الكثير من الناس على إخراج الصدقات وخاصة صدقة التطوع، وفيها يخرج المسلم من أفضل ما يملك من المال أو غيره ويعطيه للفقراء والمحتاجين ابتغاء مرضات الله تعالى.

مجالات صدقة التطوع



كف الأذى عن الناس صدقة وهذه الصدقة قد تكون صدقة عند التطوع لإزالة غصن الشوك عن الطريق، ويجوز عمل الصدقات في أي وجه، طالما حصل منها النفع على سبيل الاستمرار.

كما أن الناس غالبًا ما تنصرف إلى أفكار تقليدية كترك مصحف في المسجد، وهناك أفكاراً أفضل، منها: المساعدة في إدخال المياه إلى قرى لا مياه فيها».

كما أن من مجالات صدقة التطوع، مساعدة الجمعيات الخيرية في إجراء العمليات الجراحية للمرضى كزرع القوقعة للأصم، والمساهمة في بناء مسجد أو مدرسة، ومن أفضل الصدقات هي صدقة السر، وهي التي يخرجها الإنسان دون التحدث عنها لأحد للمحتاج والفقير، لقوله - تعالى-: «إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ»، ( سورة البقرة: الآية 271).

أنواع صدقة التطوع

قال مركز الأزهر للفتوى، إن الصدقة الجارية، هي ما يُحبس فيها أصل المال في سبيل الله، ويُصرف الربح الناتج عن ذلك المال على الفقراء والمساكين، أو على غيرهما في أوجه الخير.

وأوضح الأزهر عبر الفيسبوك، أن الصدقة الجارية لها عدة صور منها المساهمة في بناء المساجد والمستشفيات والمدارس، أو كوقف بعض الأنشطة التجارية، وصرف ربحها على الفقراء والمحتاجين، أو شراء الكتب والمصاحف وتوزيعها على طلبة العلم، وغير ذلك.

وأضاف أن أي مال يكون أصله موجودًا، وينفق من ربحه، فهذا من الصدقة الجارية، فعن أبي هريرة _رضي الله عنه_ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم_ قال: «إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ». [رواه ابن ماجه].

وتابع: قد نظم الحافظ السيوطي بعض أنواع الصدقة الجارية في أبيات، فقال:إذا مات ابن آدم ليس يجري *** عليه من فعال غير عشرِ علومٌ بثها، ودعاء نَجْلِ *** وغرس النخل، والصدقات تجري ..وراثةٌ مصحفٍ، ورباط ثغر *** وحفر البئر، أو اجراءُ نهرِ..وبيتٌ للغريب بناه يأوي *** إليه، أو بناءُ محلِ ذكر

فضل صدقة التطوع



- الصدقة تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى.

- الصدقة تشفي من الأمراض البدنية والقلبية

- دليلُ على صدق إيمان المسلم

- الصدقة تفتح لك الأبواب المغلقة.

- أفضل ما ينتفع به الميت وخير ما يُهدى للميت في قبره.

- الصدقة هي أفضل الأعمال الصالحة والقربات إلى الله سبحانه وتعالى.

ما هي آداب صدقة التطوع



1) أن تكون من مال الإنسان الطيب

2) أن تكون للأرقاب وعلى من يستحقها من الفقراء

3) أن لا يستقل المؤمن مقدار صدقته حتى لا تصدق بشق تمرة

4) أن لا يتبع المسلم صدقته بالمن والأذى

5) وأن يخفيها ولا يتظاهر ويتفاخر بها لأن التفاخر يقلل من أجر الصدقة على عكس إخفائها، من السبعة الذين يُظلهم الله في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظلّه، ويكون دليلًا على إخلاص العبد، حيث إنّ الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير.



صدقة التطوع لغير المسلم

قال الشيخ محمد على، عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن من يريد أن يعطى صدقة لغير المسلم فيجوز ولا شيء فى ذلك.

وأضاف "علي"، في إجابته عن سؤال «هل يجوز إعطاء جزء من صدقة التطوع لغير المسلم؟»، أنه لا مانع شرعاً من أن نعطى جزءًا من صدقة التطوع إلى غير المسلم فهذا شيء أباحته الشريعة والدليل على هذا قول الله عز وجل { وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا } والأسير هو من غير المسلم.

وأشار إلى أنه لا مانع شرعاً من أن تعطى جزءًا من صدقة التطوع إلى جارك غير المسلم.