الباروسميا .. فيروس كورونا يسبب تشوهاً في حاستي الشم والتذوق

فقط تخيل أنك في يوم من الأيام تجلس لتستمتع بفنجان قهوة ساخن ولكنك لا تستطيع معرفة طعمه أو مذاقه، لا يمكنك أن تشم رائحة أي شيء، هذا هو الواقع لعشرات الآلاف من الأشخاص بعد الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، فقد يحدث فقدان في حاسة الشم والتذوق كـ أحد أعراض كورونا ولكن حتى بعد الشفاء تصاب الحاسة بـ تشوه تعرف بـ “الباروسميا”.

يعرف معظم الناس أن فقدان حاسة الشم والتذوق، هو أحد الآثار الجانبية الشائعة لـ فيروس كورونا المستجد"كوفيد-19"، وذلك لأن الفيروس يصيب خلايا الأنف بالتلف، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

يصيب فيروس كورونا المكان الذي توجد فيه الخلايا العصبية الشمية الموجودة في أعلى تجويف الأنف والتي تكتشف الروائح تالفة وغير قادرة على إرسال رسائل من الأنف إلى الدماغ.

كما أنه يؤثر على حاسة التذوق، فعندما تمضغ شيئًا ما ، تتسرب جزيئات الرائحة إلى تجويف الأنف ، مما يساهم في كيفية إدراكنا للنكهة.

في معظم حالات فقدان الشم ، تعود حاسة الشم والذوق لدى المصابين بعد أسبوعين، لكن عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يعانون من فقدان الرائحة المستمر إلى جانب أعراضًا أخرى أقل شهرة تسمى "باروسميا" حيث تحاول الأعصاب التالفة التجدد ولكنها ترسل رسائل مشوشة إلى الدماغ ، مما يؤدي إلى تشويه حاسة الشم والتذوق.

لسوء الحظ ، فهذا يعني عادة أن الطعام والشراب الذي كان يشتهي مرة واحدة يشم فجأة ويذوق الطعم مقرف، باروسميا ليست ظاهرة جديدة، ولكن يمكن أن يحدث بسبب تلف الخلايا العصبية الشمية بعد إصابة في الرأس أو مشاكل في الجيوب الأنفية، ولكنه يحدث أيضًا بعد عدوى فيروسية تصيب مجرى الهواء العلوي.

ومنذ ظهور فيروس كورونا المستجد ارتفع عدد الأشخاص الذين يبلغون عن أعراض تشبه أعراض الباروسميا.



الباروسميا في إنجلترا

لا توجد أرقام رسمية ، لكن الخبراء يقدرون أنه قد يكون هناك ما لا يقل عن 100000 مصاب جديد في المملكة المتحدة وحدها - الباروسميا هو أحد الأعراض المعترف بها لـ Covid الطويلة ، والتي تؤثر على حوالي مليوني شخص بالغ في إنجلترا ، تم الإبلاغ عنها الأسبوع الماضي.



يصاب حوالي 60 في المائة باضطراب في حاسة الشم والتذوق ، ويعاني حوالي 10 في المائة منهم - أكثر من 250 ألف شخص - من مشاكل مستمرة لأكثر من أربعة أسابيع. نحن نرى أن 40 في المائة من هذه المجموعة يصابون باروسمية.