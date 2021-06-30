احتفالاً بـ 30 يونيو.. محافظ جنوب سيناء يفتتح مقصد العائلة بطور سيناء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه تم افتتاح مشروع مقصد العائلة المجاور لشارع 306 بطور سيناء وذلك فى إطار الاحتفالات بثورة 30 يونيو.



وأضاف "فودة"خلال لقائه مع قناة" ten "، أن منطقة مشروع مقصد العائلة فى السابق كانت مليئة بالاتربة و الطوب على الرغم من وجودها أمام الكورنيش طور سيناء.

وأوضح" محافظ جنوب سيناء"، أن كورنيش طور سيناء رائع و يتوافد عليه الكثير من الزوار، مشيرا إلى أنهم بدأوا العمل و التطوير فى شارع ٣٠٦ و توفير العديد من المحال التجارية به والتي سمحت بوجود فرص عمل للاهالى و الشباب فى المدينة.



وأكد، أن منطقة مقصد العائلة التى تم افتتاحها تحتوى على منطقة خاصة بألعاب للأطفال و حمامات السباحة، بالإضافة إلى وجود تراك خاص لركوب الدراجات، مضيفا:" المنطقة بها وحدات المراقبة لمتابعة ما يحدث فى الداخل".

مقصد العائلة

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أكبر متنزه علي كورنيش طور سيناء للأسرة اليوم برفقته الدكتورة ايناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للمشروعات وأحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء وسط حضور عدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية بجنوب سيناء .



وقام المحافظ بقص شريط الافتتاح وسط استقبال فريق الكورال بالأغاني الوطنية و السيناوية ثم شهد انطلاق ماراثون الدراجات .



وقال اللواء خالد فودة إن مقصد العائلة متنزه يناسب الأسرة السيناوية به الكثير من الأنشطة الثقافية والترفيهية مشيرا إلي أن المكان الذي أقيم عليه كان قطعة ارض مهملة وأصبحت متنزه راقي .

وأوضح اللواء خالد فودة أن «مقصد العائلة» مقام على مساحة 5 آلاف و500 متر مربع، ويشتمل على ممشى، ومضمار للدراجات الهوائية، وأماكن انتظار للدراجات، ومناطق ألعاب الأطفال، وأماكن للألعاب الترفيهية، وأماكن جلوس لمرافقي الأطفال من الأسر والعائلات، وأماكن جلوس عامة، ومناطق لتناول المأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى وحدات كونتينر لتوفير 8 محلات لخدمة الزوار، ووحدة تحكم، ووحدتين آخرين، ودورات مياه، ومنطقة ملاهي متكاملة، ومسرح صيفي للعائلة لعرض الفلكلور السيناوي للزائرين.



وقد تضمن الافتتاح حفل فني للمواهب من ابناء المحافظة و فرقة العريش للفنون الشعبية علي مسرح العائلة بمقصد العائلة بطور سيناء، وسط حضور أعداد كبيرة من المواطنين بطور سيناء وقد أحيا الحفل فرق كورال ثقافة جنوب سيناء والموهوبين من الأطفال .