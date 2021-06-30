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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: مرتضى منصور مؤسس فريق سلة الزمالك

سلة الزمالك
سلة الزمالك

قال أحمد حسام "ميدو" لاعب ومدرب الزمالك الأسبق، إن من أسس قوام فريق كرة السلة بالقلعة البيضاء؛ هو مجلس مرتضى منصور.

وأضاف ميدو في تصريحات تلفزيونية بفضائية "النهار" عبر برنامج "أوضة اللبس": "يجب على الزمالك ألا ينظر إلى نتائج أحد في الدوري، طالما يحقق الانتصار فهو يضع الضغط على النادي الأهلي، وفي الأهلي يعتادون على مثل هذه الضغوطات".

وأردف: "الأهلي لديه فريق محترم ومدير فني جيد جدًا لا يحصل على حقه، ولاعبين أصحاب سرعات، أول مرة نجد فريق في مصر لديه أجنحة يمتلكان سرعات كبيرة، ومحمد شريف من أفضل اللاعبين في الدوري الذين يجيدوا التحرك خلف الدفاع".

وتابع: "الزمالك لديه فريق جيد جدًا، وأشرف بن شرقي أحد أفضل المحترفين الذين أتوا للدوري المصري على مر التاريخ".

تعيين تاكيس جونياس مديرًا فنيًا لبيراميدز

وعن تعيين تاكيس جونياس مديرًا فنيًا لبيراميدز قال ميدو: "هل جونياس سيربك حسابات موسيماني في المباراة المقبلة؟، أنتظر مشاهدة لقاء الأهلي وبيراميدز وأن أرى هؤلاء اللاعبين مع تاكيس، هو صديق شخصي لي وأنا من محبيه".

وأتم: "تاكيس جونياس من أفضل المدربين الأجانب الذين دربوا في الدوري، وصنع حالة مختلفة وفريدة في المسابقة".

واختتم: "اختيار موفق من إدارة بيراميدز لمعرفته بالدوري المصري، أتخيل أنه سيحدث تحولًا رهيبًا في الفريق".

احمد حسام ميدو الزمالك فريق كرة السلة مرتضى منصور محمد شريف أشرف بن شرقي تاكيس جونياس

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