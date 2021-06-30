سيد عبد الحفيظ: 4 لاعبين قادرون على تولي مهمة مدير الكرة

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، عن أربع لاعبين بإمكانهم تولي منصب "مدير الكرة" داخل الفريق.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة النهار، أرى أن الرباعي محمد الشناوي، وليد سليمان، سعد سمير، أيمن أشرف، قادرون على تولي مهمة "مدير الكرة" في الأهلي مستقبلًا، لافتًا إلى أن محمد الشناوي له العديد من المسؤوليات في القلعة الحمراء حاليًا.

وأضاف عبد الحفيظ: "أتحدث مع وليد سليمان، محمد الشناوي، سعد سمير وأيمن أشرف لحثهم على احتواء اللاعبين الصغار في الأهلي".

وأكمل: "محمد الشناوي ووليد سليمان بإمكانهما أن يتواجدا في منصب مدير الكرة، وكذلك أيمن أشرف وسعد سمير حتى وإن كانت روح الفكاهة عالية لديه، محمد بركات مثلًا كان مثله".

وواصل: "لا مشكلة من حس الفكاهة، لكن يجب أن يتم الفصل بين العمل والمرح، قد نتوجه لأي مكان لتناول وجبة العشاء سويًا، لكن في اليوم التالي إذا تأخرت عن موعدك فسيكون لي موقف".

الشناوي مسئول

وأردف: "محمد الشناوي دائمًا من المسؤولين داخل الأهلي، سواء في التدريبات أو المباريات وكذلك الاجتماعات، هو مميز للغاية في هذه المهمة، نعم هو مسؤول عن أشياء كثيرة".

واختتم: "بعض اللاعبين في الأهلي عقودهم بها إضافات مالية بناء على المشاركة في عدد مباريات محدد، ونقوم بالأمر نفسه مع الأندية التي نتعاقد مع لاعبين منها مثل إنبي والمقاولون والمقاصة والجونة".