بـ جاكت جينز.. دنيا عبد العزيز تبهر متابعيها بأحدث إطلالة

شاركت الفنانة دنيا عبد العزيز، متابعيها، صورة جديدة لها، وذلك من خلال حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت دنيا عبد العزيز، بإطلالة أنيقة مرتدية جاكت جينز قصير، واعتمدت على مكياج ترابي أبرز جمالها، كما تركت شعرها البني منسدلا علي كتفيها بطريقة جذابة.



وتنتظر دنيا عبد العزيز عرض مسلسل "الحرير المخملي" بطولة النجوم: مصطفى فهمي، داليا مصطفى، أحمد وفيق، هالة فاخر، دنيا عبدالعزيز، ولاء الشريف، إسلام جمال، مها أبو عوف، أحمد جمال سعيد، محمد الصاوي، وأحمد سعيد عبدالغني وغيرهم.



ويتناول المسلسل قضية العلاقات الأسرية بدءًا من الجد، كبير القرية في عصر التسعينيات ويمتلك العديد من الأراضي الزراعية وغيرها وصولا إلى الأبناء في العصر الحديث.



يذكر أن آخر أعمال دنيا عبد العزيز مشاركتها في مسلسل "المداح" بطولة حمادة هلال وعدد من نجوم الفن مثل أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدى رفعت، بسمة ماهر.



كشفت الفنانة دنيا عبد العزيز عن تعمدها اختيار أدوار تميل إلى الشر فى رمضان الماضى من خلال شخصيتى “نادين” فى “اللى مالوش كبير” و"منال" فى “المداح”.



وقالت دنيا عبد العزيز أثناء ندوة “صدى البلد” إنها قررت أن تغير من جلدها وتقدم أدوارا شريرة هذا العام بعد أن قدمت دور فتاة طيبة فى مسلسل “البرنس” فى رمضان قبل الماضى، ولذلك فضلت أن تختلف هذا العام وهو ما تحرص عليه باستمرار.



وأضافت أن الدورين رغم كونهما يميلان إلى الشر، إلا أن لهما أسبابهما وفى بعض الأحيان تتعاطف معهما، خاصة شخصية منال فى المداح.

وكشفت الفنانة دنيا عبد العزيز عن بعض التجارب التى تعرضت لها على غرار شخصية نادين التى قدمتها في مسلسل “اللي مالوش كبير” الذى عرض في رمضان الماضى.



وقالت دنيا عبد العزيز أثناء ندوة “صدى البلد” إن شخصية نادين قابلتها في الحقيقة كثيرا وكانت إحدى الصديقات المقربات لها وسببت لها كثيرا من الآلام والأوجاع، مثلما تسببت نادين لصديقتها غزل التى قامت بدورها ياسمين عبد العزيز.



وأضافت: “كنت في البداية أتأثر كثيرا لدرجة أنني أعاني من انهيار تام بسبب ما تعرضت له من جانب هذه الصديقة غير الوفية لى، فبعد فترة أصبحت أعاني من الاكتئاب إلى أن تبلدت مشاعرى وأصبحت لا أعتنى بالأمر كله، خاصة بعد رحيل والدتي”.



وكانت الفنانة دنيا عبد العزيز كشفت عن تفاصيل ارتداء الحجاب واعتزال التمثيل، حيث صرحت بهذا الأمر فى أحد البرامج التليفزيونية.

وعلقت دنيا عبد العزيز على هذا التصريح، موضحة أن هذا التصريح نال أكثر من حقه وأثار ضجة كبيرة ولا أعرف سبب هذا الأمر.

وقالت دنيا: “إننى فى حالة اعتزالى التمثيل أتمنى أن أرتدى الحجاب وأترك الفن نهائيا مثلما فعلت الفنانة القديرة الراحلة شادية والتى اختفت عن الأضواء والشهرة بمجرد ارتداء الحجاب واعتزال الفن”.

وأضافت: “بالتأكيد كل ممثلة لها قناعاتها ولا يمكن أن تفرض آراءك على أى شخص ولكن شعورى فى هذا الحالة أن أختفى تماما عن الأنظار وأرتدى الحجاب ولن أعود مرة أخرى إلى التمثيل”.

وكانت الفنانة دنيا عبد العزيز حلت ضيفة على موقع “صدى البلد” لتكشف كثيرا من التفاصيل الخاصة بالأعمال التى تشارك فيها برمضان الحالى وهما مسلسلا “اللى مالوش كبير” و"المداح".

وتحدثت دنيا عبد العزيز عن تفاصيل شخصيتها فى مسلسلى “اللى مالوش كبير” و"المداح"، حيث تقدم فى مسلسل “اللى مالوش كبير” شخصية نادين الصديقة الخائنة بينما تقدم فى مسلسل "المداح" شخصية منال الشقيقة التى تميل إلى الغيرة من شقيقتها رحاب “نسرين طافش”.

كما تحدثت دنيا عبد العزيز عن فترة رحيل والدتها، وكيف أثر هذا الأمر على حياتها وما هى النصيحة التى ما زالت تتذكرها لوالدتها.