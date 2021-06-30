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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 180 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالإسماعيلية

مديرية أمن الاسماعيلية
مديرية أمن الاسماعيلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية) تخصّصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما مُتخذين من دائرة مركز شرطة الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية ، تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما سيارتين بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية وبحوزتهما ( 180 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18 كيلو جراما – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ( 1,260,000 – مليون ومائتان وستون ألف جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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