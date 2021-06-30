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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط مندوب مبيعات تعدى على فتاة بأكتوبر

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يظهر خلاله أحد الأشخاص، وهو يلاحق آخر محاولا الإمساك به.

وبالفحص؛ تبين ورود بلاغ لقسم شرطة ثان أكتوبر، بمديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، وبصحبته نجلته، يفيد فيه بتضرره من أحد الأشخاص "لا يعلم بياناته"؛ لتعديه على نجلته بألفاظ نابية، في أثناء تواجدها أمام العقار محل سكنها.

وأضاف أنه قام بملاحقة المبلغ بحقه، وتشابكا بالأيدي؛ إلا أن الأخير تمكن من الفرار.

وبالبحث والتحري؛ تم تحديد المشكو في حقه، وتبين أنه “مندوب توصيل بإحدى الشركات” مقيم بمحافظة الفيوم.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبطه، وبمواجهته؛ أنكر ما نسب إليه، وقرر أنه لدى استعلامه من نجلة الشاكي، السالف الإشارة إليها، عن عنوان بذات منطقة سكنها؛ حدثت مشادة كلامية بينهما، تعدت خلالها عليه الأخيرة بالسب والشتم؛ مما دعاه لمبادلتها بالمثل.

واتخذت الإجراءات القانونية.

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