عضو بالشيوخ: المشروعات الصغيرة انتعشت في عهد الرئيس السيسي

قال النائب محمود سامي، عضو اللجنة الاقتصادية بـ مجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، إن المشروعات الصغيرة انتعشت بشكل واضح للجميع في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنه ينتظرها مستقبل كبير في مصر.

وأضاف النائب محمود سامي، في حوار لـ برنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي، مساء الثلاثاء، أن الوظيفة الحكومية هي ملجا يذهب له الجميع، ويعتقد أنه الأفضل للمستقبل، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري قطع شوطا كبيرا، وما زال هناك المزيد.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، أننا نحتاج في السنوات القادمة لأن يقود القطاع الخاص، التنمية، وتعود الدولة لنسبة 25% من الاقتصاد.

وتابع النائب محمود سامي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، أن تكنولوجيا المعلومات صناعة مهمة داخل وخارج مصر، وهذا الأمر يحفز الشباب للانخراط في هذا المجال بمشروعات مختلفة في تكنولوجيا المعلومات.

وأكمل النائب محمود سامي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، أن “الهاكرز” المشهورين في مصر يأتون بجزء كبير من المحافظات، وعلينا تحويل هذا الجزء السيء واستغلاله في مشاريع مفيدة وتنمية هذه العقول في تكنولوجيا المعلومات.