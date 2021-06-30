حتحوت يكشف آخر مستجدات صفقة انضمام سيرينو للنادي الأهلي .. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن جاستون سيرينو، لاعب صن داونز، أصبح غير مرغوب في استمراره مع ناديه جنوب الأفريقي، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، أن سيرينو اقترب من الرحيل عن صن داونز، بسبب تعنت اللاعب فنيا مع الفريق ونفسيا باستفزازه مسؤولي ناديه للسماح له بالرحيل، حيث أبلغ موسيماني إدارة الأهلي، إن اللاعب أصبح يرتدي ملابس حمراء طوال الوقت ويتعامل مع الجمهور أنه لاعب في الأهلي و تأخر انضمامه .

سيرينو متمسك بالأهلي

وأوضح “حتحوت”، إن سيرينو متمسك بالأهلي، وبات مستعدا للتنازل عن مستحقات مالية تصل إلى 700 ألف دولار من أجل اللعب للأهلي، مضيفا أن الصفقة لن تكلف الأهلي أكثر من مليون و600 ألف دولار .



وأكد حتحوت أن بيتسو موسيماني، يعرف جيدا متطلباتي سيرينو الفنية في الملعب، وهذا سيسهل من انسجامه مع الأهلي فضلا عن مشاركته في خمس نسخ دوري أبطال إفريقيا.

