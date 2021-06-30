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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجل الشهيد أحمد شبراوي يغني "قالوا إيه" على الهواء.. فيديو

الشهيد أحمد شبراوي
الشهيد أحمد شبراوي

غنَّى “عمر” ابن الشهيد أحمد الشبراوي، “قالوا إيه”، وهي الخاصة بـ"الفرقة 103 صاعقة"، وذلك على الهواء بإحدى الفضائيات.

 

وقال عمر، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم لبرنامج “90 دقيقة” عبر فضائية المحور،: “قالوا إيه علينا دولا وقالوا إيه، منسي بقى اسمه الأسطورة، من أسوان للمعمورة، وقالوا إيه، شبراوي، متعلوا شوية".

 

وأوضح عمر، نجل الشهيد أحمد شبراوي، أنه يبلغ من العمر 7 سنوات، وأنه فخور بما قام به والده واستشهاده من أجل مصر. 

وأضاف عمر نجل الشهيد أحمد شبراوي خلال  مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية داليا أشرف، أنه يتمنى أن يصبح مذيع عندما يكبر. 


فيما قالت له الإعلامية داليا اشرف: " هيكون ليك حلقة خاصة معانا تقدمها فى فقرة المذيع الطفل".

وفى نفس السياق قال ياسين نجل الشهيد على فهمي، إنه سعيد بما قدمه والده من أجل مصر وأكد أنه يتمنى أن يصبح ضابطًا عندما يكبر فى السن.

ولفت إلى أنه تقابل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى أحد الاحتفاليات وتحدث معه، وأن الرئيس السيسي أب لجميع المصريين وأسر الشهداء.


فيما قالت المهندسة ندى حسن، زوجة الشهيد أحمد شبراوي، أحد شهداء ملحمة البرث، إنها تابعت مسلسل الاختيار منذ بدايته، معقبه: تابعته من قبل ظهور أحمد.

وأضافت زوجة الشهيد، كنت متأثرة جدا بالمسلسل..كنت متأثرة بالحرب في سيناء وطريقة عرض المسلسل..المسلسل كشف الفكر المتطرف و: كنت مبسوطة بالمسلسل والحاله إلي كان عاملها..ولكن بعد ظهور أحمد بقيت مبسوطة جدا..عشان المسلسل قدم دور لأحمد.

وتابعت: "أحمد اشتغل قبل كدا كتير أوي في سيناء.. وعرض جزء من شغله وخاصة أيامه الأخيرة دي حاجة اسعدتني وكنت فخورة.

ولفتت إلي أن أحمد كان ضابط شاطر ومتفاني في عمله ودا بشهادة كل أصحابة وكان يهتم بتدريب العساكر.

واختتمت: أحمد كان عايش شهيد وعشان كدا ربنا رزقة بالشهادة.. ووفاته كانت صدمة كبيرة بالنسبة لي.
 

 

 

نجل الشهيد أحمد شبراوي قالوا ايه الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي

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