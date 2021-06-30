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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لقاء الخميسي تتألق بإطلالة تخطف الأنظار

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، متابعيها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها،  نالت إعجاب متابعيها.
 

وظهرت لقاء الخميسي بإطلالة صيفية أنيقة مرتدية فستان فضفاض باللون الأبيض،  وعلقت عليها: "ذات مرة".
 

وشاركت لقاء الخميسي في مسلسل "ضد الكسر" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.
 

مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وتارا عماد، ونور إيهاب، ولقاء الخميسي، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، من إخراج أحمد خالد، وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتستعد لقاء لاستئناف تصوير مسلسلها الجديد "إجازة مفتوحة" خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.
 

وتدور أحداث المسلسل على المشاكل التي تواجهها العائلات في حياتهم، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسى ولديهم أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، فيما تظهر ملك قوره ودنيا ماهر بدوري شقيقتيه، بينما يجسد كريم أبو زيد دور شقيق لقاء الخميسى.

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مسلسل "إجازة مفتوحة"  وهو بطولة شريف منير ولقاء الخميسي، سميحة أيوب، ملك قورة ،  دنيا ماهر، مراد مكرم ، كريم أبو زيد، ملك قورة، هشام إسماعيل، نورهان، هدى مجد، أحمد زكريا.
 

بدأت لقاء الخميسي حياتها الفنية بالعمل في مجال الإعلانات، ثم عملت في مسرحية تحب تشوف مأساة الذي لمعت من خلالها بعد ذلك وعملت في التلفزيون والسينما بأعمال عدة.

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كان عام 2007 إعادة اكتشاف لها، خاصة بعد نجاحها في مسلسل قضية رأي عام بشهادة الجمهور الذي اختارها في استفتاء الإذاعة المصرية كأفضل وجه على الشاشة.
 

كما قدمت دورا ناجحًا في مسلسل راجل وست ستات بأجزائه العشرة، وأيضا مسلسل ناصر الذي عرض في رمضان عام 2008 والتي جسدت فيه شخصية تحية كاظم زوجة جمال عبد الناصر، وعام 2012 نجحت بنجاح الزوجة الرابعة بخفة ظلها.

 

 

لقاء الخميسي تتألق الفنانة لقاء الخميسى مسلسل ضد الكسر اطلالة

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