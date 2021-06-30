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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ الفيوم يعتمد تنسيق التعليم الثانوي العام والفني

محافظ الفيوم يعتمد
محافظ الفيوم يعتمد نتيجة تنسيق الثانوي

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مساء اليوم، نتيجة القبول بالتعليم الثانوي العام، والتعليم الفني بمدارس الفيوم، وذلك بحضور المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم.

 

وأوضح محافظ الفيوم، أنه قد تم تحديد درجة الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوي العام على مستوى محافظة الفيوم بمجموع 230 درجة، والمدارس الخاصة 200 درجة، فيما تراوحت درجة الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني الصناعي والزراعي والفندقي والتجاري، والتعليم المزدوج، بين 140 و 210 درجات.

 

وأعلن المحافظ، عن مد فترة تقديم ملفات الطلاب الناجحين بمختلف المدارس الثانوية والفنية إلى شهر، بدلاً من 15 يوماً، وذلك للتيسير على أولياء الأمور، وتخفيف الزحام بالمدارس بسبب ظروف الإجازات الرسمية خلال شهر يوليو، وكذلك حرص المحافظة على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتعقيم بصفة مستمرة، والحفاظ على التباعد والمسافات البينية بين المترددين على المدارس، لضمان سلامة الجميع.

 

كان محافظ الفيوم، قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2021 بنسبة نجاح 86,64 %، حيث بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية 57 ألفاً و760 طالبا وطالبة، حضر منهم 57 ألفاً و29 طالبا وطالبة، نجح من بينهم 49 ألفاً و404 طلاب وطالبات، بنسبة نجاح بلغت 86,6 %

 

 

 

 

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