الأولمبية المصرية تكشف كواليس رحلة طوكيو وموقف لاعبي الأهلي

كشف شريف العريان، سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية، الإجراءات التي ستحدث في دولة اليابان استعداداً لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وقال شريف العريان في تصريحات تليفزيونية "ما سيحدث في اليابان من الصعب تسميته فقاعة طبية، الأمر مختلف تماماً عما حدث في مصر خلال البطولات الأخيرة التي تم تنظيمها".

وتابع "التعامل مع الدول مختلف، تم تقسيم الدول لمجموعات وفقاً لرأي دولة اليابان في مسألة تفشي فيروس كورونا في كل بلد، نحن في المرحلة الثانية ومعنا إنجلترا وبنجلاديش وماليزيا وفيتنام".

واستمر "نحن ملزمون بعمل 3 مسحات كورونا قبل السفر، كل يوم مسحة ونتيجتها سلبية، وعند الوصول لليابان 3 أيام كل يوم مسحة طبية، لا يجب مخالطة أي فرق أخرى، يجب أن نتواجد مثلاً 4 أيام قبل أي مباراة من أجل التأكد من الـ3 مسحات قبل المنافسة في اليوم الرابع".

موقف لاعبي الأهلي

وأضاف: "لاعبو الأهلي ومحمد الشناوي على سبيل المثال لو سيتواجدوا في قائمة المنتخب الأولمبي، يجب أن يخضعوا لـ3 مسحات قبل السفر وتظهر النتائج سلبية، حتى لو كانوا في المغرب".

وأكمل: "في حالة تأخر سفرهم، لا مانع من التدرب مع البعثة، لكن بالطبع لن يشاركوا في أول مباراة، كان الله في عون شوقي غريب، نعلم أن الأمر صعب، خاصة أن القائمة 18 لاعباً فقط".

وصرح "الأهلي وكايزر تشيفز طرفا نهائي دوري الأبطال من دول ستشارك في الأولمبياد كروياً، وبالتالي سيكون أمرًا رائعًا لو حدث تعديل في موعد المباراة، نعلم أن هناك اتصالات ومحاولات".

وشدد "أي استثناء يجب أن يأتي من اللجنة الأولمبية الدولية حال حدثت مخاطبات ووجود أسباب قهرية، لكن يجب أن تكون من خلال الأولمبية الدولية، وهناك تواصل مستمر مع اتحاد الكرة".

وكشف "تلك ستكون البعثة الأكبر في تاريخ مصر، نشارك في 23 لعبة أولمبية، وهو أكبر قوام لأي بعثة في أفريقيا، لا يوجد توقع لعدد الميداليات، من أهدافنا هو كسر الرقم القياسي 5 ميداليات أولمبية مصرية، بخروج رفع الأثقال بعد وقف الاتحاد أضاع علينا ميداليتين، والكاراتيه من الألعاب التي هناك أمل كبير فيها".