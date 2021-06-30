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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الحماية المدنية تنقذ قطًا عالقًا أعلى تكييف بعقار شرق الإسكندرية

الحماية المدنية تنقذ
الحماية المدنية تنقذ قطًا بعقار بالإسكندرية

نجحت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، مساء أمس الثلاثاء، في إنقاذ قط عالق أعلى تكييف شقة مغلقة بمنطقة سابا باشا، شرق الإسكندرية.

 

وبدأت الواقعة عندما تلقت قوات الحماية المدنية بلاغًا من مواطنة من محافظة الإسكندرية، حول سقوط قط من شرفة منزلها على تكييف شقة مغلقة، وحاول السكان إنقاذه ولكنهم لم ينجحوا في ذلك، وشرحت لهم الوضع، بأنّ القط روح وأنّهم مسؤولون عن إنقاذها.

 

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وعلى الفور، استجاب رجال الحماية المدنية وهرعوا إلى العقار، ونجحوا في إنقاذ القط وتسليمه لصاحبته، التي قدمت الشكر لهم على عظيم استجابتهم واهتمامهم بالبلاغ.

 

وعند خروج أحد أفراد الحماية المدنية مُمسكاً بالقط في يديه، بدأ الأهالي في التصفيق له وللضباط الذين برفقته على موقفهم الإنساني الرائع، مقدمين لهم الشكر على إنقاذهم لحيوان ضعيف، وعلى شهامتهم ونبلهم، وعدم تجاهلهم للبلاغ لأنّه "قط".

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