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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زوجة الشهيد أحمد شبراوي : زوجي استشهد من أجل مصر والأجيال القادمة..فيديو

الشهيد أحمد شبراوي
الشهيد أحمد شبراوي

قالت المهندسة ندى حسن زوجة الشهيد أحمد شبراوى إنه يجب أن يتم تقديم الشكر للشعب المصري، مؤكدة أن الرئيس السيسي اتخذ القرار الصعب بحماية مصر من الجماعة الإرهابية.

 

وأضافت “حسن” خلال لقاء لها  لبرنامج “90 دقيقة” عبر فضائية "المحور" أن الجيش المصري لم يتردد لحظة في الدفاع عن الوطن، مشيرة إلى أنني فخورة بزوجي الشهيد على ما قدمه من تضحيات.

 

وتابعت زوجة الشهيد أحمد شبراوى أن زوجي استشهد من أجل أن تكون مصر والأجيال القادمة في أفضل حال مؤكدة أنني أتمنى لابني أن يعمل في مجال لخدمة بلده.

 

مسلسل الاختيار 

 

والأبطال الحقيقيون قاموا بتقديم شيء لا يتحمله البشر.. وأشارت إلى أن والد ووالدة الشهيد أحمد شبراوى قاموا بمشاهدة الحلقة وتحدثوا معها عن بعض التفاصيل، مستطردة: "والدته قالت أحمد في مكان كويس.. وحاولى تفتكرى إن المشهد تمثيل وأحمد الآن في الجنة".. وواصلت: “أحمد كان غالى ومكنش ينفع يستشهد عشان حاجة متكنش أغلى.. مصر غالية أوى.. أحمد وزملاؤه راحوا عشان عندهم عقيدة”.. 

 

ووجدت وعياً ودعماً كبيراً بسبب المسلسل".. وبدأت الإعلامية بسمة وهبة، حلقة اليوم من برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، بأغنية "قالوا إيه"، وعرض قائمة شهداء موقعة كمين مربع البرث، وملحمة الشهيد الأسطورة العقيد أركان حرب أحمد منسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة.. وعلقت بسمة وهبة، قائلة إن : "أبطال موقعة البرث استشهدوا رجال وأبطال واقفين على رجليهم عشان بلدهم.. وحلقة مسلسل الاختيار رجعتنا 3 سنين للوراء، والمشاهد تحمل نفس الوجع والغضب والحزن والألسنة التي تصب لعناتها على الإرهابيين".

 وواصلت: "مسلسل الاختيار أعاد لنا الذاكرة، وذكرنا بخسة وندالة الإرهاب وأكد لنا أن مصر فيها رجال وأبطال وأن الدم الطاهر ف سيناء مش هيروح هدر.. وقلبى كان يقف مع كل مشهد وحركة بملحمة البرث.. ونسيت إن المشاهد مسلسل وتمثيل، ولكن مليون شكرًا لصناع الاختيار". 

وتابعت: "المسلسل خلا المصريين فخورين ومطمئنين إن عندهم ألف منسى في الجدعنة والشهادة وجيشنا مليء بالجدعان الشجعان، ومصر كبيرة وقادرة في كل لحظة تجيب حق أولادها، وبقول بالفم المليان رسالة الاختيار وصلت وأثبتت أن البيوت المصرية تضم ملايين منسى وخالد مغربى وصلاح وتايسون.. وهذه عقيدة الجيش المصرى، وبالفعل بيوت مصر كلها بكت وشعرت بالفخر اليوم بملحمة البرث التي عرضت بمسلسل الاختيار".

 

 

الشهيد أحمد شبراوي مصر الأجيال القادمة الجيش المصري الرئيس السيسي مسلسل الاختيار الجماعة الارهابية أحمد شبراوي

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