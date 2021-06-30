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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيد عبد الحفيظ يرشح 4 حكام لنهائي دوري أبطال إفريقيا

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الأزمة المثارة في الوقت الحالي، بشأن انضمام لاعبي الفريق إلى منتخب مصر الأولمبي، غير صحيحة .

وتشهد الفترة الحالية، أزمة بسبب إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفزر يوم 17 من شهر يوليو المقبل، في حين أن منتخب مصر مقرر له السفر يوم 16 من نفس الشهر إلى اليابان.

وقال عبد الحفيظ، خلال تصريحات عبر قناة النهار في برنامج "أوضة اللبس": "لا توجد أزمة، الأهلي له أولوية ومنتخب مصر له أولوية، الأهلي سيلعب النهائي يوم 17 يوليو المقبل، والمنتخب سيتوجه إلى اليابان يوم 17 ولكن ما علمته أنه تم السماح بالسفر يوم 18 يوليو".

وأضاف: "لاعبو الأهلي سيتواجدون مع الفريق حتى نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولن يكون هناك أزمة في انضمامهم للمنتخب في الأولمبياد، ولكن يجب الحديث مع إدارة النادي والمدير الفني".

وتابع: "نحن في أشد الاحتياج لكل لاعب، ولكن يوجد منتخب أولمبي ويمثل البلد، وهناك اتفاق على استكمال الدوري بدون لاعبي المنتخب الأولمبي".

وأردف: "عندما علمت طريقنا ومشوارنا في القرعة بدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا كنت سعيدا جدًا، أننا سنواجه صن داونز، وبعد ذلك الترجي التونسي".

كايزر تشيفز مختلف تمامًا عن صن داونز

وتابع: "كايزر تشيفز مختلف تمامًا عن صن داونز، يدافعون بشكل جيد جدًا وشرس في الهجمات المرتدة والدفاع، لديهم رأس حربة نموذج وأجنحة أصحاب سرعات".

وبسؤاله، هل لديك قلق من الحكام في النهائي بسبب أن الفريق من جنوب إفريقيا ورئيس الكاف من نفس البلد، أوضح: "هذا نهائي إفريقيا سيشاهده العالم كله، لست قلقا، ولو أحد فَكَّر بهذا المفهوم، هذا ليس له علاقة بالذكاء، أعتقد لن يخرج حكم نهائي إفريقيا عن أربع حكام رضوان جيد أو باملاك تيسيما أو مصطفى غربال أو بكاري جاساما".

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