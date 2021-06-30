جاريدو: الأهلي المرشح للتويج بدوري الأبطال على حساب كايزر تشيفز

أكد الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، أن المارد الأحمر هو المرشح الأقوى للتويج بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المباراة المقرر إقامتها يوم 17 يوليو المقبل.

وأضاف جاريدو في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' :الأهلي أفضل فنياً من فريق كايزر تشيفز الذي يقبع في المركز الثامن بالدوري الجنوب إفريقي .

مميزات ترجح كفة الأهلي

وأكمل " الفريق الأحمر مستقر بشكل كبير هذا الموسم ، ولديه مجموعة مميزة من اللاعبين في مختلف المراكز ، وأتوقع تتويج الفريق باللقب العاشر لدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم .