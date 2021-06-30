الصحة: إعطاء 5 ملايين جرعة لقاح للمصريين حتى الآن.. ومستمرون فى التطعيم

قالت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة للبحوث والتنمية الصحية، إن هناك إقبالاً من المصريين على التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا .

وأضافت نهى عاصم في مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي": أنه تم إعطاء 5 ملايين جرعة لقاح للمصريين حتى الآن، ومستمرون في عمليات التطعيم"، مضيفة: "مصر تعتبر ثاني دولة على مستوى أفريقيا في نسب التطعيم".

وكشفت نهى عاصم تفاصيل تخفيض رسوم استخراج شهادات الحصول على لقاح كورونا المعتمدة، قائلة: "الهدف من هذا القرار تخفيف أعباء مالية على المسافرين سواء من المصريين أو غير المصريين".

وأضافت نهى عاصم: "الهدف من استخراج شهادات معتمدة لمن حصل على لقاح كورونا هو أن تكون الشهادات معتمدة بشكل رسمي ومتواجد عليها كود QR".

شهادات تطعيم معتمدة

ووافق مجلس الوزراء على تخفيض الرسوم المقترح تحصيلها من المسافرين الراغبين في استخراج شهادات معتمدة تثبت تلقيهم الجرعات اللازمة من لقاح فيروس كورونا، لتكون بمقابل مادي قدره 100 جنيه للمصريين و 10 دولارات لغير المصريين، وذلك لتخفيف العبء عن المسافرين المصريين وغير المصريين، حيث إنه يتم إجراء تحليل الـ PCR الخاص بفيروس كورونا المستجد للمسافرين من المصريين بمبلغ 1200 جنيه، ولغير المصريين مقابل 1600 جنيه مما يكبد المسافر أعباء حال سفر الأسرة في ظل جائحة فيروس كورونا.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب استصدار ترخيص البناء لمبنى محطة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة سيدي عبد القادر بمحافظة الإسكندرية، وذلك بعد التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى، في ضوء كونه مشروعاً خدمياً يفيد المواطنين.



كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة بولندا، بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، بما يستهدف تيسير دخول وخروج سفر مواطني البلدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية السارية، وفقاً للقوانين المطبقة في البلدين.