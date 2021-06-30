عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

علاء ولي الدين "رايح جاي" بين ألمانيا وإنجلترا بعد هزيمة الماكينات| صور

الفنان علاء ولي الدين
الفنان علاء ولي الدين من فيلم الناظر

احتفلت السفارة البريطانية في مصر، بفوز منتخب إنجلترا على  ألمانيا، في المباراة التى جمعتهما، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الدور8 لـ نهائى كأس الأمم الأوروبية 2020، وهنأتها كذلك السفارة الألمانية في القاهرة؛ بعد مباراة بينهما على "فيس بوك"، شملتها روح الدعابة، التي كان بطلها النجم الراحل علاء ولي الدين
 

جاء احتفال صفحة السفارة البريطانية بالقاهرة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بطريقة كوميدية جدا، حيث أرفقت صورة نتيجة المباراة بفوز المنتخب البريطاني على نظيره الألماني مع صورة الفنان الكوميدي الراحل علاء ولي الدين من فيلم "الناظر" أحد أشهر أفلام نجم الكوميديا الراحل.

ويأتي رد السفارة البريطانية بالقاهرة عبر فيسبوك على التحدي الذي أعلنته السفارة الألمانية في القاهرة أيضا بنشر صورة من الفيلم ذاته قبل موعد المباراة للفنان حسين أبو حجاج والذي جسد دور “ميخا” في فيلم الناظر وهو يوجه التحدي لعلاء ولي الدين في الفيلم ويسأله “جاهز”   

وبفوز المنتخب الإنجليزي؛ يبقى على استعداد لمواجهة الفائز في المباراة التي ستجمع منتخبي السويد وأوكرانيا، بينما يودع المنتخب الألماني البطولة بعد الهزيمة التي تلقاها بهدفين نظيفين في شباكه أمس.

إلا أن السفارة الألمانية في القاهرة يبدو أنها تقبلت الهزيمة بصدر رحب، وهنأت المنتخب البريطاني على فوزه، ووضعت ذات الصورة لـ علاء ولي الدين، وعليها نتيجة المباراة، إلا أنها أرفقت صورة أخرى تعبر عن الحسرة للهزيمة في المباراة.

 

مصر علاء ولي الدين فيسبوك فيلم الناظر السفارة الألمانية موقع التواصل الاجتماعي كأس الأمم الأوروبية السفارة البريطانية بالقاهرة الأمم الأوروبية كأس الامم الاوروبي منتخب إنجلترا موعد المباراة كأس الأمم موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك السفارة الالمانية بالقاهرة

موضوعات متعلقة

حبس حسن راتب 4 أيام على ذمة التحقيق.. صورة

عبد الرحمن حمادة يشارك في معرض الكتاب برواية "ارحم مشاعري"

اعترافات شقيق علاء حسانين تكشف دفع حسن راتب ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار

تحقيقات النيابة تكشف عمليات تمويل بملايين الجنيهات لعصابة علاء حسانين وشقيقه في التنقيب عن الآثار

وزير الخارجية يُلقي كلمة مصر في الاجتماع الوزاري حول سوريا المنعقد في روما

مؤلف كتاب نحو الجمهورية الجديدة: الرئيس السيسي كان الملاذ الأخير لإنقاذ مصر

شاه شاكر: مصر تشهد عودة تدريجية للسياحة والدور الأكبر على أصحاب الشركات والفنادق

«حكايات نجوى» و«استثنائي».. روايتان جديدتان للكاتبة إنجي الحسيني بمعرض الكتاب

ترشيحاتنا

علاء ولي الدين "رايح جاي" بين ألمانيا وإنجلترا بعد هزيمة الماكينات| صور

هل يجوز دفع زكاة المال عن المتوفى؟ الإفتاء توضح

الصحة: تسجيل 261 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و23 حالة وفاة

سيد عبد الحفيظ يرشح 4 حكام لنهائي دوري أبطال إفريقيا

ما هي صدقة التطوع ومجالاتها وآدابها؟ معلومات تهمك قبل إخراجها

بالصور.. بيع سيارة الأميرة ديانا المختفية 20 عاما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط المطربة جنات داخل حمام السباحة.. وإنقاذ ابنتها  .. فيديو

حبس حسن راتب 4 أيام على ذمة التحقيق.. صورة

توفي منذ يومين.. لماذا أجلت عائلة أنسي ساويرس إعلان خبر الوفاة؟.. تفاصيل

بينها تغيير اسم وزارة النقل.. مجلس الوزراء السعودي يصدر 8 قرارات جديدة

لقاحات فيروس كورونا توفر المناعة لسنوات.. تعرف عليها

قرار غير مسبوق من السعودية بشأن موسم الحج

الكاف يقترب من نقل نهائي دوري أبطال أفريقيا من المغرب

تاكيس جونيس يقترب من تدريب بيراميدز خلفا لـ أروابارينا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

" القباج " تكرم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة المخدرات.. صور

على متن خطوط تركية| ضبط هيروين ومواد مخدرة مع راكبين في مطار شرم الشيخ

بعد 3 آلاف سنة.. اكتشاف رفات أقدم ضحية لسمكة قرش ..صور

فعل غريب.. بائع فاكهة يلقي بالبطيخ في الهواء والسبب صادم.. شاهد

فيديو

فيديو جراف.. حسام حبيب يتهم نضال الأحمدية بإدارة شبكة مشبوهة

فيديوجراف.. رحلة أنسي ساويرس الي المليارات

فيديو جراف.. ماذا قدم موسيماني أمام كايزر تشيفر.. نتائج متفائلة

فيديوجراف.. القبض على رجل الأعمال حسن راتب ..علاقته بنائب الجن

المزيد

ساحة رأي

أحمد محمود سلام يكتب: مقدمات ثورة 30 يونيو

رانيا الفولي تكتب: «سقوط حنين» (1)

د. علاء الشال يكتب: المجالس بالأمانات

محمد أبوزيد محمد يكتب: بين فستان ونقاب.. يا قلب لا تحزن !

د. خالد بارود يكتب: مصر الجديدة بعيون فلسطينية

أحمد فهيم يكتب: «جاويش»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

هويدا دويدار

انتهاك منصات التواصل للقيم المجتمعية

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ