علاء ولي الدين "رايح جاي" بين ألمانيا وإنجلترا بعد هزيمة الماكينات| صور

احتفلت السفارة البريطانية في مصر، بفوز منتخب إنجلترا على ألمانيا، في المباراة التى جمعتهما، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الدور8 لـ نهائى كأس الأمم الأوروبية 2020، وهنأتها كذلك السفارة الألمانية في القاهرة؛ بعد مباراة بينهما على "فيس بوك"، شملتها روح الدعابة، التي كان بطلها النجم الراحل علاء ولي الدين.



جاء احتفال صفحة السفارة البريطانية بالقاهرة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بطريقة كوميدية جدا، حيث أرفقت صورة نتيجة المباراة بفوز المنتخب البريطاني على نظيره الألماني مع صورة الفنان الكوميدي الراحل علاء ولي الدين من فيلم "الناظر" أحد أشهر أفلام نجم الكوميديا الراحل.

ويأتي رد السفارة البريطانية بالقاهرة عبر فيسبوك على التحدي الذي أعلنته السفارة الألمانية في القاهرة أيضا بنشر صورة من الفيلم ذاته قبل موعد المباراة للفنان حسين أبو حجاج والذي جسد دور “ميخا” في فيلم الناظر وهو يوجه التحدي لعلاء ولي الدين في الفيلم ويسأله “جاهز”

وبفوز المنتخب الإنجليزي؛ يبقى على استعداد لمواجهة الفائز في المباراة التي ستجمع منتخبي السويد وأوكرانيا، بينما يودع المنتخب الألماني البطولة بعد الهزيمة التي تلقاها بهدفين نظيفين في شباكه أمس.

إلا أن السفارة الألمانية في القاهرة يبدو أنها تقبلت الهزيمة بصدر رحب، وهنأت المنتخب البريطاني على فوزه، ووضعت ذات الصورة لـ علاء ولي الدين، وعليها نتيجة المباراة، إلا أنها أرفقت صورة أخرى تعبر عن الحسرة للهزيمة في المباراة.