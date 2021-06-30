سفيرنا في أكرا يستقبل أحد الكوادر الغانية المشاركة بمنحة ناصر للقيادة الدولية

استقبــلَ السفيــر عمـاد حنـا، سفيـر مصــر في أكـرا، أحد الكوادر الشبابية الغانية التي شاركَت ضمن الدفعة الثانية من منحة ناصر للقيادة الدولية تحت شعار "التعاون جنوب جنوب"، والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة المصرية بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة الخارجية وعدد من المؤسسات الوطنية الأخرى، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.



وأكـدَ السفير عماد حنـا خلال اللقاء حرص مصر على الحفاظ على وتيرة التواصل مع الشباب الأفريقي المُشارك في مثل هذه الفعاليات مُثنيًا على استفادة الشباب الغاني من هذه المنحة الهامة، والتي تأتي ضمن آليات تنفيذ رؤية مصر 2030 وأجندة إفريقيا 2063، وعملاً بالمبادئ العشرة لمنظمة التضامن الافروآسيوي وميثاق الشباب الإفريقي، فضلاً عن الشراكة جنوب جنوب، كما تتوافق وخارطة طريق الاتحاد الافريقي الرامية للاستثمار فى الشباب.



وأوضح السفير أن منحة ناصر للقيادة الدولية إنما تأتي تمشياً مع جهود الدولة المصرية للمُساهمة بدورٍ فاعل في تمكين الشباب الإفريقي وتعزيز دوره على الساحة القارية، وذلك استكمالاً لما بدأته مصر أثناء رئاستها للاتحاد الأفريقي عام 2019 بتقديم كافة أشكال الدعم والتأهيل والتدريب للكوادر الشابة، كما تمثل في جوهرها ترجمة فعّـلية لما سبق وأعلنه رئيس الجمهورية خلال فعاليات منتدي شباب العالم في نسخته الثانية 2018 ونسخته الثالثة 2019، حيث دعا إلى تنفيذ مبادرة الاتحاد الإفريقي 2021 لاعداد مليون شاب للقيادة.



ومن جانبه، أعرب المُشارك الغاني عن امتنانه وزملائه الغانيين لهذه المنحة التي مَكَنته وأقرانه من الشباب من الاستفادة مما تتيحه من فرصةٍ لصقلِ مَهَارَاتهم، إضافةً إلى ما أفردته من سبيلٍ للتعرُف عن كثب على الحضارة المصرية العريقة، ومقدار ما شهدته مصر خلال السنوات السبع الأخيرة من تقدمٍ واضح وإنجازات في مختلف المجالاتٍ، وذلك من خلال زياراتهم الميدانية لعددٍ من المشروعات القومية الضخمة كالعاصمة الإدارية الجديدة ومرفق قناة السويس العملاق وغيرهما من مشروعات.

سفير مصر في أكــرا يستقبل أحد الكوادر الغانية المشاركة في منحة ناصــر للقيــادة الدوليــة