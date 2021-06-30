عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد صحية غير متوقعة لتناول التمر يوميا

فوائد تناول التمر
فوائد تناول التمر يوميا

فوائد صحية غير متوقعه لتناول كوب من منقوع التمر ؛ فهو يساعد على  تحسين الخصوبة لغناه بوجود مركبات كيميائية نباتية  والتي يمكن أن تساعد في تحسين مشاكل الخصوبة، لذا إليك أبرز فوائد تناول التمر لصحتك وفقا لموقع “بولد سكاي” الهندي.

 

فوائد تناول التمر يوميا 

 

1- زيادة الخصوبة :
تناول منقوع التمر يعمل على  زيادة إنتاج الحيوانات المنوية، والمساعدة في تكوين بويضات .

2- تقليل مخاطر الإصابة بعدد من الأمراض:
فوائد أخرى غير مثبتة للتمور فهي تساعد  في التخلص من البلغم وعلاج السعال لفترات طويلة.

 اسلقي التمر في الحليب واشربيه قد يساعد في علاج الأرق.

استهلاك  القليل من التمر مع الحليب الدافئ. قد يساعد في خفض ضغط الدم. 

3- مفيد للمرضعات :
يمكن أن يكون تناول التمر المنقوع في الحليب مفيدًا للأمهات المرضعات لتحسين إنتاج حليب الثدي، ويمكن تناوله قبل وجبات الطعام بـ 30 دقيقة.

فوائد تناول التمر يوميا 



4- تقوية العظام :
وقد يساعد تناول التمر المنقوع فى تقوية العظام والوقاية من الأمراض المرتبطة بالعظام. قد يساعد في تحسين عمل الجهاز العصبي.

5- الحفاظ على نسبة الحديد :

 يساعد تناول منقوع التمر والحليب بفارق ساعة على الأقل في امتصاص الكالسيوم من الحليب والحديد من التمر ، والحفاظ على مستويات كل من هذه العناصر الغذائية الأساسية في الجسم.

تعد  أفضل طريقة هي نقع التمر في الحليب. لن يساعد ذلك فقط في محاربة الإمساك  يساعد على محاربة نقص الحديد فى الجسم .

6- تنظيم نسبة السكر في الدم :

وفقًا لدراسة نشرت في المجلة الدولية للطب السريري والتجريبي ، يمكن أن يساعد منقوع  التمر في تنظيم نسبة السكر في الدم بسبب انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم ومضادات الأكسدة والألياف. وبالتالي ، فإن تناول التمر قد يفيد مرضى السكري .

 أظهرت دراسة أخرى نشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية التأثير الإيجابي للتمر على مستويات السكر في الدم. اشتملت الدراسة على 10 أشخاص أجبروا على تناول 100 جرام من التمر يوميًا وبعد 4 أسابيع .

التمر فوائد تناول التمر الخصوبة الإكتئاب تقوية العظام الحديد

موضوعات متعلقة

كوب من التمر المنقوع في الحليب يمنحك فوائد صحية مذهلة.. تعرف عليها

طريقة عمل بودينج بالكريمة ودبس التمر ..فيديو

ماذا يحدث للجسم عند تناول بذور التمر؟

تعرف على فوائد التمر المجفف وآثاره الجانبية

ترشيحاتنا

إجازة عيد الأضحى 2021 وموعده في مصر

الصحة العالمية تعلن نجاح الصين في القضاء على مرض خطير

70 سنة في الحكم.. احتفال ضخم بمناسبة اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث

أبرزها إطلاق برامج توعية.. أبرز اختصاصات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية

شركة TCL تكشف عن ثلاثة من أرخص هواتفها .. سعر ومواصفات

سعر كيا سيراتو 2016 في سوق المستعمل |صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط المطربة جنات داخل حمام السباحة.. وإنقاذ ابنتها  .. فيديو

حبس حسن راتب 4 أيام على ذمة التحقيق.. صورة

توفي منذ يومين.. لماذا أجلت عائلة أنسي ساويرس إعلان خبر الوفاة؟.. تفاصيل

لقاحات فيروس كورونا توفر المناعة لسنوات.. تعرف عليها

الكاف يقترب من نقل نهائي دوري أبطال أفريقيا من المغرب

بينها تغيير اسم وزارة النقل.. مجلس الوزراء السعودي يصدر 8 قرارات جديدة

تاكيس جونيس يقترب من تدريب بيراميدز خلفا لـ أروابارينا

مصير الأهلي.. حالة واحدة تحسم تأهل الوداد لنهائي أفريقيا بدلا من كايزر تشيفز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

" القباج " تكرم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة المخدرات.. صور

على متن خطوط تركية| ضبط هيروين ومواد مخدرة مع راكبين في مطار شرم الشيخ

بعد 3 آلاف سنة.. اكتشاف رفات أقدم ضحية لسمكة قرش ..صور

فعل غريب.. بائع فاكهة يلقي بالبطيخ في الهواء والسبب صادم.. شاهد

فيديو

فيديو جراف.. حسام حبيب يتهم نضال الأحمدية بإدارة شبكة مشبوهة

فيديوجراف.. رحلة أنسي ساويرس الي المليارات

فيديو جراف.. ماذا قدم موسيماني أمام كايزر تشيفر.. نتائج متفائلة

فيديوجراف.. القبض على رجل الأعمال حسن راتب ..علاقته بنائب الجن

المزيد

ساحة رأي

أحمد محمود سلام يكتب: مقدمات ثورة 30 يونيو

رانيا الفولي تكتب: «سقوط حنين» (1)

د. علاء الشال يكتب: المجالس بالأمانات

محمد أبوزيد محمد يكتب: بين فستان ونقاب.. يا قلب لا تحزن !

د. خالد بارود يكتب: مصر الجديدة بعيون فلسطينية

أحمد فهيم يكتب: «جاويش»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

هويدا دويدار

انتهاك منصات التواصل للقيم المجتمعية

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ