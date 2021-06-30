فوائد صحية غير متوقعة لتناول التمر يوميا

فوائد صحية غير متوقعه لتناول كوب من منقوع التمر ؛ فهو يساعد على تحسين الخصوبة لغناه بوجود مركبات كيميائية نباتية والتي يمكن أن تساعد في تحسين مشاكل الخصوبة، لذا إليك أبرز فوائد تناول التمر لصحتك وفقا لموقع “بولد سكاي” الهندي.

فوائد تناول التمر يوميا

1- زيادة الخصوبة :

تناول منقوع التمر يعمل على زيادة إنتاج الحيوانات المنوية، والمساعدة في تكوين بويضات .



2- تقليل مخاطر الإصابة بعدد من الأمراض:

فوائد أخرى غير مثبتة للتمور فهي تساعد في التخلص من البلغم وعلاج السعال لفترات طويلة.

اسلقي التمر في الحليب واشربيه قد يساعد في علاج الأرق.

استهلاك القليل من التمر مع الحليب الدافئ. قد يساعد في خفض ضغط الدم.



3- مفيد للمرضعات :

يمكن أن يكون تناول التمر المنقوع في الحليب مفيدًا للأمهات المرضعات لتحسين إنتاج حليب الثدي، ويمكن تناوله قبل وجبات الطعام بـ 30 دقيقة.

فوائد تناول التمر يوميا





4- تقوية العظام :

وقد يساعد تناول التمر المنقوع فى تقوية العظام والوقاية من الأمراض المرتبطة بالعظام. قد يساعد في تحسين عمل الجهاز العصبي.



5- الحفاظ على نسبة الحديد :

يساعد تناول منقوع التمر والحليب بفارق ساعة على الأقل في امتصاص الكالسيوم من الحليب والحديد من التمر ، والحفاظ على مستويات كل من هذه العناصر الغذائية الأساسية في الجسم.

تعد أفضل طريقة هي نقع التمر في الحليب. لن يساعد ذلك فقط في محاربة الإمساك يساعد على محاربة نقص الحديد فى الجسم .



6- تنظيم نسبة السكر في الدم :

وفقًا لدراسة نشرت في المجلة الدولية للطب السريري والتجريبي ، يمكن أن يساعد منقوع التمر في تنظيم نسبة السكر في الدم بسبب انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم ومضادات الأكسدة والألياف. وبالتالي ، فإن تناول التمر قد يفيد مرضى السكري .

أظهرت دراسة أخرى نشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية التأثير الإيجابي للتمر على مستويات السكر في الدم. اشتملت الدراسة على 10 أشخاص أجبروا على تناول 100 جرام من التمر يوميًا وبعد 4 أسابيع .