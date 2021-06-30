سفير مصر في بلجراد يُثمن مشاركة الوفد الثقافي لصربيا في افتتاح معرض الكتاب

استضاف عمرو الجويلي سفير مصر في بلجراد لقاءً موسعاً بدار السكن مع الوفد الصربي الثقافي رفيع المستوى الذي سيشارك في افتتاح الدورة ٥٢ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدءاً من ٣٠ يونيو الجاري، وذلك كممثلاً عن وزارة الثقافة والإعلام ومجلسي إدارة المكتبة الوطنية ومتحف الكتاب والسفر "أدليجات".

وأكد الجويلي أن حرص نائبة رئيسة الوزراء وزيرة الثقافة والإعلام الصربية مايا جويكوفتش، على رئاسة الوفد الموسع يعكس التقدير لدور مصر الثقافي ولمكانة معرض القاهرة، وللمشاركة المتميزة لمصر كضيف شرف في معرض بلجراد الدولي للكتاب عام ٢٠١٩ برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.



وأشار السفير الجويلي إلى أن جدول أعمال الوفد يتضمن لقاءات مع مسئولي مكتبة الإسكندرية لتفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين المكتبتين عام 2005 ومع مكتبات مصر العامة للتعرف على التجربة الرائدة في إدارة سلسلة مكتبات لخدمة الجمهور في مختلف المحافظات.



كما ثمّن سفير مصر حرص المكتبة الوطنية لصربيا على إصدار ترجمات عربية لعدد من الكتب بمناسبة المشاركة في معرض القاهرة للكتاب، فضلاً عن استضافة المكتبة لمعرض موسع نظمته السفارة لثلاث مجموعات من الصور الفوتوغرافية عن إسهام مصر في مدارس الخط العربي ومقاربات الفن الإسلامي وتطور تصميم المجوهرات من مصر القديمة إلى المعاصرة، والتي أعدها قطاع العلاقات الثقافية الدولية بوزارة الثقافة.