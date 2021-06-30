عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير مصر في بلجراد يُثمن مشاركة الوفد الثقافي لصربيا في افتتاح معرض الكتاب

سفير مصر في بلجراد
سفير مصر في بلجراد يستضيف لقاءً موسعاً مع الوفد الصربي

استضاف عمرو الجويلي سفير مصر في بلجراد لقاءً موسعاً بدار السكن مع الوفد الصربي الثقافي رفيع المستوى الذي سيشارك في افتتاح الدورة ٥٢ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدءاً من ٣٠ يونيو الجاري، وذلك كممثلاً عن وزارة الثقافة والإعلام ومجلسي إدارة المكتبة الوطنية ومتحف الكتاب والسفر "أدليجات". 

 

وأكد الجويلي أن حرص نائبة رئيسة الوزراء وزيرة الثقافة والإعلام الصربية مايا جويكوفتش، على رئاسة الوفد الموسع يعكس التقدير لدور مصر الثقافي ولمكانة معرض القاهرة، وللمشاركة المتميزة لمصر كضيف شرف في معرض بلجراد الدولي للكتاب عام ٢٠١٩ برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة. 

شكري يلتقي ساريباي ويؤكد: مهتمون بتنمية التعاون مع CICA .. صور

سامح شكري: القمة الثلاثية في العراق ناقشت ما تم إنجازه من اتفاقيات


وأشار السفير الجويلي إلى أن جدول أعمال الوفد يتضمن لقاءات مع مسئولي مكتبة الإسكندرية لتفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين المكتبتين عام 2005 ومع مكتبات مصر العامة للتعرف على التجربة الرائدة في إدارة سلسلة مكتبات لخدمة الجمهور في مختلف المحافظات.
 

كما ثمّن سفير مصر حرص المكتبة الوطنية لصربيا على إصدار ترجمات عربية لعدد من الكتب بمناسبة المشاركة في معرض القاهرة للكتاب، فضلاً عن استضافة المكتبة لمعرض موسع نظمته السفارة لثلاث مجموعات من الصور الفوتوغرافية عن إسهام مصر في مدارس الخط العربي ومقاربات الفن الإسلامي وتطور تصميم المجوهرات من مصر القديمة إلى المعاصرة، والتي أعدها قطاع العلاقات الثقافية الدولية بوزارة الثقافة.

مصر وزارة الثقافة سامح شكري إيناس عبد الدايم مصر القديمة صربيا وزيرة الثقافة الثقافة والإعلام الصور الفوتوغرافية سفير مصر في بلجراد معرض القاهرة الدولي للكتاب الدكتورة ايناس عبد الدايم معرض القاهرة الدولي الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بروتوكول التعاون إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة العلاقات الثقافية معرض القاهرة

موضوعات متعلقة

شكري يلتقي ساريباي ويؤكد: مهتمون بتنمية التعاون مع CICA .. صور

المدير التنفيذي لـCICA: مصر شريك إقليمي لتحقيق الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا

سفيرنا في باريس يستعرض المشروعات والفرص المتاحة أمام الشركات الفرنسية في مصر

سفير مصر في سول يشارك في التوقيع على مذكرة لتدريب الكوادر المصرية

السفير إيهاب بدوي: مصر لن تألو جهدا لتعزيز السلام والأمن ومحاربة الإرهاب في آسيا

وزير الخارجية يلتقي نظيرته النرويجية ويتبادلان الرؤى حول ملف سد النهضة

سامح شكري يُشارك في الاجتماع الوزاري حول سوريا بروما

شكري يشارك في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش بروما

ترشيحاتنا

إجازة عيد الأضحى 2021 وموعده في مصر

الصحة العالمية تعلن نجاح الصين في القضاء على مرض خطير

70 سنة في الحكم.. احتفال ضخم بمناسبة اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث

أبرزها إطلاق برامج توعية.. أبرز اختصاصات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية

شركة TCL تكشف عن ثلاثة من أرخص هواتفها .. سعر ومواصفات

سعر كيا سيراتو 2016 في سوق المستعمل |صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط المطربة جنات داخل حمام السباحة.. وإنقاذ ابنتها  .. فيديو

حبس حسن راتب 4 أيام على ذمة التحقيق.. صورة

توفي منذ يومين.. لماذا أجلت عائلة أنسي ساويرس إعلان خبر الوفاة؟.. تفاصيل

لقاحات فيروس كورونا توفر المناعة لسنوات.. تعرف عليها

الكاف يقترب من نقل نهائي دوري أبطال أفريقيا من المغرب

تاكيس جونيس يقترب من تدريب بيراميدز خلفا لـ أروابارينا

بينها تغيير اسم وزارة النقل.. مجلس الوزراء السعودي يصدر 8 قرارات جديدة

مصير الأهلي.. حالة واحدة تحسم تأهل الوداد لنهائي أفريقيا بدلا من كايزر تشيفز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

" القباج " تكرم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة المخدرات.. صور

على متن خطوط تركية| ضبط هيروين ومواد مخدرة مع راكبين في مطار شرم الشيخ

بعد 3 آلاف سنة.. اكتشاف رفات أقدم ضحية لسمكة قرش ..صور

فعل غريب.. بائع فاكهة يلقي بالبطيخ في الهواء والسبب صادم.. شاهد

فيديو

فيديو جراف.. حسام حبيب يتهم نضال الأحمدية بإدارة شبكة مشبوهة

فيديوجراف.. رحلة أنسي ساويرس الي المليارات

فيديو جراف.. ماذا قدم موسيماني أمام كايزر تشيفر.. نتائج متفائلة

فيديوجراف.. القبض على رجل الأعمال حسن راتب ..علاقته بنائب الجن

المزيد

ساحة رأي

أحمد محمود سلام يكتب: مقدمات ثورة 30 يونيو

رانيا الفولي تكتب: «سقوط حنين» (1)

د. علاء الشال يكتب: المجالس بالأمانات

محمد أبوزيد محمد يكتب: بين فستان ونقاب.. يا قلب لا تحزن !

د. خالد بارود يكتب: مصر الجديدة بعيون فلسطينية

أحمد فهيم يكتب: «جاويش»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

هويدا دويدار

انتهاك منصات التواصل للقيم المجتمعية

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ