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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زعيم كوريا الشمالية يوبخ كبار المسئولين بسبب حادث خطير يتعلق بـ كورونا

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية يوبخ كبار المسؤولين

انتقد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، أداء كبار المسؤولين في الحزب الحاكم بسبب "حادث خطير" يتعلق بفيروس كورونا "كوفيد-19"، حيث فشل المسؤولين في تطبيق السياسات اللازمة لمكافحة الوباء.

 

وذكرت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية أن الزعيم كيم أون اتهم، خلال اجتماع لحزب العمال الحاكم، كبار المسؤولين بالتقصير في واجباتهم وتنفيذ الإجراءات اللازمة لمكافحة وباء كورونا.

ووبخ زعيم كوريا الشمالية المسؤولين قائلا إنهم تسببوا "في حادث خطير خلق أزمة كبيرة تهدد سلامة الشعب".

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وقال كيم جونج أون إن "السبب الأساسي الذي يعيق تنفيذ المهام الرئيسية هو عجز كبار المسؤولين وانعدام المسؤولية"، مضيفا "قبل حل المشاكل الاقتصادية يجب أن نحدث ثورة بين كوادر الحزب".

 

ولم تبلغ كوريا الشمالية رسميا عن أي إصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، حيث فرضت تدابير صارمة على الحدود وإجراءات أخرى لمكافحة الوباء.

 

ولم توضح وكالة الأنباء المركزية الكورية تفاصيل الحادث الخطير الذي تحدث عنه الزعيم كيم جونج أون.

 

يأتي ذلك وسط قلق في البلاد على صحة زعيم كوريا الشمالية، حيث بث التلفزيون الحكومي لأول مرة تصريحا لمواطن يقول  إن الكوريين الشماليين انهاروا بالبكاء بسبب رؤية زعيمهم ، كيم جونغ أون، وقد نحف جسمه بشكل كبير.

 

وقال مواطن من العاصمة بيونج يانج للتلفزيون المركزي الكوري "شعر الناس بالحزن الشديد عندما رأوا قوام الرفيق الجنرال المحترم وقد نحف"، وأضاف هذا المواطن، الذي لم يذكر اسمه، أن "الجميع يقول إن الدموع انهمرت بشكل تلقائي".

زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون كوريا الشمالية فيروس كورونا اخبار العالم

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