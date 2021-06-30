محمد غنيم: محافظة بني سويف تحولت من زراعية إلى صناعية وتجارية

قال الدكتور محمد غنيم، محافظ بني سويف، إن المحافظة نُقلت نقلة كبيرة خلال السنوات الماضية، مضيفا أنها في الأساس محافظة زراعية، وتحولت إلى زراعية صناعية، وخلال الفترة المقبلة، ستكون أيضا تجارية.



وأضاف محمد غنيم، لدينا خطة عمل للعشر سنوات المقبلة، ولدينا مناطق صناعية ترحب بالمستثمر فيها، متابعا أن عملنا كل التسهيلات المطلوبة بهدف زيادة الاستثمارات في المحافظة.



وأكد الدكتور محمد غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في حملات الموجة الــ17 لإزالة التعديات على نهر النيل، والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضي المتعدى عليها وحماية مجرى نهر النيل بالمحافظات النيلية، وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ومتابعة من وزارة التنمية المحلية.

فيما أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة بني سويف باستخراج 414 شهادة قياس مستوى المهارة، و 356 كارنيه مزاولة الحرفة ، فضلا عن تعيين 507 عاملين من مختلف المؤهلات، منهم 5 من ذوى القدرات، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 1579 شابا.

وتلقى وزير القوي العاملة ، تقريرا بذلك من محمد أنور مدير مديرية القوي العاملة ببني سويف، أوضح فيه أنه خلال مايو الماضي قامت المديرية بالتفتيش على 526 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والليلي والحملات ، كما تم التفتيش على 154 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 63 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون .

وأضاف مدير المديرية، أنه تم صرف منحاً للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 5 منح مولود جديد بمبلغ 10 آلاف جنيه فضلاً عن 2 منحة لعملية جراحية بمبلغ 10 آلاف جنيه ، فضلاً عن صرف منحة عيد العمال لـ 932 عاملاً مسجلاً ، بواقع 466 ألف جنيه.