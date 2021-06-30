قضية الحجاب.. طارق الشناوي يناقش فيلم "ع السلم" في معهد جوته

ضمن فعاليات أسبوع أفلام جوته بالقاهرة، الذي ينظمه المعهد، في الفترة من 25 يونيو حتى 2 يوليو القادم، عرض مساء الثلاثاء، الفيلم الوثائقي (ع السلم) للمخرجة نسرين الزيات، وقد أعقب الفيلم نقاش حي مع مخرجته، أداره الناقد الفني طارق الشناوي.

وأشار "الشناوي" في بداية النقاش إلى سعادته بالقضايا التي ناقشها الفيلم، ولا سيما قضية الحجاب، واضطرار البطلة إلى ارتدائه عند ذهابها إلى بلدها في سوهاج، بينما لا ترتديه في القاهرة، كما تناول الفيلم علاقات جميلة بين المخرجة ووالدتها، وبين الحفيدة الصغيرة التي ظهرت ضمن الأحداث.

مخرجة فيلم ع السلم

أشارت نسرين الزيات إلى أن الفيلم هو نتاج مجهود 8 سنوات من العمل المستمر الذي أسفر عن 120 ساعة تصوير، وهو ما دفعها إلى تعلم المونتاج، مؤكدة أن الفيلم ليس عن الحجاب ولكنه عبارة عن رحلة تبحث فيها عن نفسها، حاولت من خلالها الحصول على إجابات على مجموعة أسئلة عن العادات والتقاليد، كان من بينها لماذا اضطر إلى ارتداء الحجاب عند الذهاب إلى طما؟ وقد حصلت من خلال الفيلم على إجابة هذا السؤال وهي أنها لا ترغب في الإساءة لوالدها بعد رحيله.

وأكدت أن تواجد والدتها بصورة مكثفة داخل الفيلم يرجع إلى رغبتها في توثيق العديد من المواقف التي لم تستطع توثيقها مع والدها وهو الأمر الذي ندمت عليه بعد رحيله.

فيلم ع السلم

ويعد فيلم (ع السلم) هو أول الأفلام المصرية التي تعرض ضمن أسبوع الأفلام هذا العام، حيث سيعرض غدا الخميس فيلم (عاش يا كابتن) من إخراج مي زايد، ويعرض يوم الجمعة فيلم (دروس وخرائط) من إخراج فيليب رزق.

كما يعد النقاش الحي الذي جرى مع مخرجته الليلة هو الأول من نوعه الذي يعقد هذا العام، حيث سبق أن عقدت مناقشات أونلاين مع صناع الأفلام منها فيلم (برلين ألكسندر بلاتس) الذي أدار النقاش مع مخرجه "بورهان قورباني" المنتج السينمائي ورئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي محمد حفظي.

كما عقد نقاش أونلاين مع هانز فروم مدير التصوير السينمائي للفيلم الألماني "أوندين" وأدار النقاش معه المخرج والمدير الفني لمهرجان الجونة أمير رمسيس.

وعقدت الكاتبة والمخرجة سلمى الطرزي حوارا مع مروة زين مخرجة ومنتجة فيلم "أوفسايد الخرطوم" بينما ناقش المخرج عبد الله دينور المخرجة أمل الزقوط، مخرجة فيلم "البحر البنفسجي".

معهد جوته

وأعلن معهد جوته بالقاهرة عن جدول العروض الذي يضم 15 فيلما تشمل باقة مختارة من الأفلام الألمانية الحديثة بالإضافة إلى بعض الأفلام العربية والمصرية والعروض الخاصة وتشمل العروض الأولى لأفلام حديثة الإنتاج التي تنوع ما بين الروائية الطويلة والوثائقية والتجريبية التي تم عرضها في عديد من المهرجانات الدولية سواء العام الحالي أو العام الماضي.

ويستقبل معهد جوته يوميا عن طريق التسجيل أعدادًا محدودة من الجمهور مراعاةً للإجراءات الاحترازية، إلا أن أغلب الأفلام متاحة على منصة المعهد "جوته حسب الطلب Goethe on Demand" خلال أسبوع الأفلام بصورة مجانية للمقيمات والمقيمين ين في مصر.