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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شريف منير: أنا صاحب فكرة مشهد الربط بين مسلسلي هجمة مرتدة والاختيار

شريف منير
شريف منير

قال الفنان شريف منير، إنه صاحب فكرة الربط بين مسلسلي الاختيار وهجمة مرتدة في الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار 2،  مضيفا:" تواصلت مع القائمين على العمل الدرامي وعرضت فكرة الربط والتنسيق بين المسلسلين وفوجئت  بتصوير المشهد  وعرضه  في الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار".


وأضاف شريف منير  في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"،: "طرحت الفكرة بـ حب ولم أهتم بتواجدي في العمل ولكنني كنت أرغب في نجاح مسلسل الاختيار لأنه يجسد بطولات الشرطة في حماية الأمن والاستقرار في مصر ".

 

أما عن مشاركته في فيلم الممر، قال شريف منير: "عندما طلبني المخرج شريف عرفة في فيلم الممر وافقت على الفور دون قراءة السيناريو وعندما قرأت المشهد  وافقت على تصويره، وشخصية ضابط الشرطة كانت تمتلك قدراً كبيراً من الوعي لامتصاص غضب المواطنين بعد نكسة 67، وكان قلبي هيقف من الفرحة بعد تصوير المشهد  ولم أتوقع حجم التأثير للمشهد بعد عرض الفيلم".

 

أهمية ثورة 30 يونيو

 

وتعتبر ثورة 30 يونيو بداية إنطلاق الدولة المصرية نحو الإصلاح والتقدم والتنمية في كافة المجالات والقطاعات، وذلك بفضل سياسة ورؤية حكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وطوال 7 سنوات نجحت الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، في عبور الكثير من التحديات والعقبات التي كانت تحاك ضد الدولة المصرية، ونفذت مصر العديد من المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف توفير حياة كريمة للمواطن المصري، وتحقيق الأمن والاستقرار، فضلا عن تحقيق الأمن والاستقرار العربي والإقليمي.

 

ومنذ  تولي الرئيس السيسي رئاسة البلاد من 7 سنوات ومصر تشهد إنجازات على كافة الأصعدة سواء في الملف الاقتصادي او الدبلوماسي أو الاجتماعي .

 

ستظل أحداث ثورة 30 يونيو ، وذكرياتها محفورة فى قلب كل مصري ضد من أرادوا استلاب هوية الوطن والنيل من متانة نسيجه." لكل محب لوطنه مصر، رسمت نتائجها ملامح مصر المستقبل، وإبراز الوجه المشرق منها ، فهي ثورة شعبية ساندتها القوات المسلحة ضد حكم تنظيمي دولى إرهابى لا يهمه معنى الوطن، بل يشغله السيطرة والمادة والشهوة.

 

وقال عدد من نواب البرلمان، إن ذكرى ثورة 30 يونيو تُعد فخرا للمصريين والأمة العربية، والتي أنقذ فيها الرئيس السيسي المنطقة العربية بأكملها من مصير مُظلم عندما انحاز لإرادة الشعب، ومطالبه العادلة ، فضلا عن نجاحها فى  نسف جميع مخططات اختطاف الدولة المصرية من براثن جماعة الإخوان الإرهابية وحكم الفاشية الدينية.

شريف منير الاختيار هجمة مرتدة الممر اخبار التوك شو الرئيس السيسي ثورة 30 يونيو

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