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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محافظ بني سويف: افتتاح مجمع صناعي بتكلفة 866 مليون جنيه على مساحة 70 فدانا

الدكتور محمد غنيم
الدكتور محمد غنيم محافظ بني سويف

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إن المحافظة شهدت نقلة استثمارية ملموسة في الفترة الأخيرة على أرض الواقع، مشيرا إلى أنها كانت محافظة زراعية وخلال السنوات الأخيرة أصبحت زراعية صناعية، وقريبا ستكون تجارية.

وأضاف "غنيم" خلال تصريحات له، أن هناك خطط استراتيجية و استثمارية للمحافظة، لجذب الاستمارات والعمل بها، موضحا أن بني سويف تعمل على قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاتصالات.

بني سويف تحولت من إلى زراعية صناعية وتجارية
 

وأشار محافظ بني سويف، إلى أن المحافظة بها 8 مناطق صناعية، لذلك ترحب بكل مستثمر والعمل على حل كافة المشاكل التي تواجه المستثمرين، من خلال مكتب هيئة التنمية الصناعية لتسهيل على المستثمرين وأصحاب الأعمال.

وأوضح أن منطقة بياض العرب سيفتتح فيها مجمع صناعي بتكلفة تتعدى 866 مليون جنيه على مساحة 70 فدانا، يضم مشروعات صغيرة ومتوسطة، فضلا عن الصناعات المكملة للمشروعات الكبرى، مضيفا أن كل مصنع على أرض بني سويف، هو فرصة عمل وتوفير عمل للأسر.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تعمل على النمو الاقتصادي، والتنمية في محافظات الصعيد، مؤكدا أن مجمع الرواد بداية، وكل الدعم لكل مستثمر جاد، وهناك تسهيلات للمستثمرين وحل المشاكل والأزمات التي كانت تواجه المستثمرين بشكل سريع. 

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