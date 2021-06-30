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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فودة يفتتح المحطة الثانية لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بشرم الشيخ

المحافظ يفتتح المحطة
المحافظ يفتتح المحطة الثانية لتموين السيارات بالغاز الطبيعي

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ، المحطة الثانية لتموين السيارات بالغاز الطبيعى، والتى تعد الأولى لشحن السيارات بالكهرباء، بمنطقة السوق القديم بشرم الشيخ،يرافقه اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، والعميد أحمد فتحي مدير مرور جنوب سيناء.

وأشار فودة إلى أن هذه المحطة تم إنشاؤها خلال عدة أشهر قليلة بهدف توفير طاقة نظيفة ومتجددة، مضيفاً أنه سيجرى شحن السيارات التى تعمل بالكهرباء بالمحطة، فضلا على وجود محلات تجارية، وكافتريا بها، لتوفير الخدمة اللائقة بزائري مدينة شرم الشيخ..

وأضاف المحافظ أن هذه المحطة الثانية الذى أنشئت لهذا الغرض بمدينة شرم الشيخ بعد افتتاح المحطة الأولى بمنطقة الرويسات، بحضور وزير البترول، وأيضًا جارِ العمل لإنشاء عدد من المحطات الأخرى بكافة مدن المحافظة، فضلاً على تطوير عدد من محطات تموين البنزين القائمة وإضافة خدمة الغاز إليها.


لافتاً إلى أن ذلك الافتتاح في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التوسع في استخدام الغاز الطبيعي، للحفاظ على البيئة وإنشاء محطات غاز طبيعي لتحويل السيارات للعمل بالغاز بديلًا عن الوقود، مما يساعد علي تقليل نسبة استهلاك البنزين، وبالتالي توفير مليارات تصرف علي شراء مشتقات البترول.

 

وطالب المحافظ جميع مالكي السيارات بسرعة التحويل للغاز الطبيعي توفيراً للمال وللحفاظ علي البيئة بشرم الشيخ، مشيراً لمبادرة المحافظة لتحويل جميع السيارات المملوكة لها للعمل بالغاز الطبيعي.


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اللواء خالد فودة يفتتح محطة تمويل سيارات الغاز

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