أضرار شرب الكركدية للحامل في الشهور الأخيرة

هناك العديد من فوائد وأضرار الكركدية للحامل في الشهور الأخيرة؛ بينما يقدم شاي الكركديه الكثير من الفوائد الصحية ، لا ينصح به عادة إذا كنت حاملاً أو مرضعة، لذا سنقوم بمناقشة آثار تناول شاي الكركديه الجانبية ونرى ما أثبتته الأبحاث والدراسات عن سلامتك وسلامة طفلك.

الكركدية للحامل في الشهور الأخيرة



على الرغم من أن الدراسات التي تشير إلى المخاطر المحتملة لتناول الكركدية للحامل في الشهور الأخيرة والتي أجريت على الحيوانات ، وفقًا لمراجعة عام 2013 ، فإن النتائج مقلقة بدرجة كافية لتجنب استهلاكها بكميات كبيرة في الحمل.





على وجه التحديد، هناك خطران غالبًا ما يظهران استنادًا إلى الدراسات التي أجريت على الحيوانات، وهما ان استهلاك الكركدية للحامل في الشهور الأخيرة يمكن ان يتسبب في الإجهاض.



الكركدية للحامل في الشهور الأخيرة



إلا أن بعض الدراسات الأخرى أكدت أن تناول الكركدية للحامل في الشهور الأخيرة يساعد فى أن تكون عملية المخاض أسهل وأسرع ولكنه للأسف فى بعض الحالات يتسبب فى الإجهاض.



لذا يمكن استهلاك الكركدية للحامل في الشهور الأخيرة أن يشجع على المخاض خاصة إذا كانت المرأة تشعر بأنها على وشك الولادة، ولكن إذا كانت تشعر بالتعب فمن الآمن تجنب الكركديه تمامًا طوال فترة الحمل بما في ذلك الثلث الثالث من الحمل وبمجرد وصولك إلى فترة الحمل الكاملة.