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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة العالمية تعلن نجاح الصين في القضاء على مرض خطير

الصحة العالمية تعلن
الصحة العالمية تعلن نجاح الصين في القضاء على الملاريا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن الصين نجحت في القضاء على الملاريا بعد ما خاضت على مدار الـ 70 عامًا الماضية، حرباً ضد هذا المرض الذي ينقله البعوض، والذي أودى بحياة أكثر من 400 ألف شخص في 2019، غالبيتهم العظمى في أفريقيا.

 

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس "نهنئ الشعب الصيني على خلو البلاد من الملاريا"، مشيراً إلى أن "الصين تنضم إلى العدد المتزايد من الدول التي تظهر أن مستقبلًا خالياً من الملاريا هو هدف من الممكن تحقيقه".

 

وذكرت الصحة العالمية في بيان "بعد جهود استمرت 70 عاما حصلت الصين من منظمة الصحة العالمية على شهادة تؤكد أنها خالية من الملاريا.. الأمر الذي يعد مأثرة رائعة لبلاد أبلغت سنويا في الأربعينيات من القرن الـ20 بتسجيل 30 ألف إصابة بهذا المرض".

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وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن الصين أصبحت بالتالي أول دولة في غرب منطقة المحيط الهادئ تحصل على مثل هذه الشهادة منذ 30 عاما".

ويتطلب الحصول على هذه الشهادة من المنظمة عرض أدلة تؤكد عدم رصد أي سلسلة محلية لانتقال المرض في كافة أراضي البلاد على مدار 3 سنوات متتالية.

الصين الصحة العالمية منظمة الصحة الملاريا تيدروس أدهانوم جيبريسوس منظمة الصحة العالمية

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