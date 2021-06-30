عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد مشاجرة مع شقيقتها.. سيدة تتفاجأ بـ عصا سوشي في أنفها

أشعة مقطعية على دماغ
أشعة مقطعية على دماغ المصابة

حالة طبية غريبة لسيدة من تايوان عانت من وجود بقايا عيدان خشبية في أنفها لمدة أسبوع كامل؛ بعد شجار مع شقيقتها، دون معرفتها أن القطعة الخشبية في جسدها طوال هذه المدة.

ووفقا لمجلة “ساينس أليرت" العلمية، أفاد التقرير الطبي الصادر عن مستشفى هوالين تزو تشي في تايوان، التي تتلقى العلاج بها، بأن أنفها يحتوي على بقايا عود خشبي، بعدما ذهبت السيدة صاحبة الـ 29 عاما إلى الطوارئ بالمستشفى.

txt

جراحة بتقنية الليزر تعالج اعتلال الشبكة لطفل حديث الولادة بمستشفى قنا الجامعي

txt

دون جراحة.. مستشفى سوهاج الجامعي تُجري أول قسطرة علاجية لعلاج دوالي الخصية


وقالت إنها تعاني من ألم ونزيف خفيف في الأنف، وبعد اكتشاف الأطباء وجود العصي الخشبية؛ قالت إن شقيقتها هاجمتها بعصي تناول طعام مصنوعة من الخشب في أثناء تواجدها على مائدة العشاء، وعن الأعراض التي أصيبت بها، فإنها عانت من نزيف خفيف في الأنف وتورم في عينها اليسرى بعد الهجوم.

 

ورأى الأطباء أن لديها اثنين من الورم الصغير تحت العين، ولكن الأشعة السينية لم تظهر أي شيء غير عادي، ومع ذلك ، بعد أسبوع ، بدأت تشك في أن إصابتها كانت أخطر مما تبدو.

 

ولاحظت أن بعض أجزاء عيدان تناول الطعام التي استخدمت في الهجوم مفقودة، وعندما نظرت في المرآة، اعتقدت أنها تستطيع رؤية جسم رمادي في أنفها، ثم قام طبيب بفحص الجزء الداخلي من أنفها ورأى قطعًا من عيدان الطعام تخترق الحاجز الأنفي، أو الجدار الفاصل بين الممر الأنفي ، بحسب التقرير.

 

وأظهر التصوير المقطعي، قطعتين من عيدان الطعام في جيوبها الأنفية، إحداهما مغروسة بعمق أكبر من الأخرى، وكان المسار الذي اتبعته عيدان تناول الطعام لدخول جمجمتها هو نفس المسار الذي يستخدمه الأطباء عند إجراء الجراحة على الجيوب الأنفية، التي تقع بين زاوية العين والأنف، لعلاج التهابات الجيوب الأنفية.

 

واحتاجت السيدة إلى عملية جراحية لإزالة الأخشاب التي يبلغ طولها حوالي 3.5 سم، و5 سم، وفقًا للتقرير الطبي ولم تعاني من أي مضاعفات جراحية.

 

وأطباء غرفة الطوارئ أنه يجب على الشخص التعامل بحذر من أي جسم غريب ذو احتمالية لدخول جسم الإنسان أو إلحاق الضرر به، دون معرفته، وقالوا إنه إذا اشتبه الشخص في وجود جسم غريب بالقرب من الأنف، فمن المهم إجراء فحص للأذنين والأنف والحنجرة ، بالإضافة إلى فحص بالأشعة المقطعية.

تايوان مستشفي الطوارئ التقرير الطبي حالة طبية خشبية تناول الطعام الجراحة

ترشيحاتنا

أخبار الفن|رسالة غامضة من شريهان لـ حسام حبيب.. سقوط جنات في حمام السباحة

خطوة واحدة تحمي من أمراض الأرق .. تعرف عليها

لجنة برلمانية تناقش أزمة القمامة ومنع مكافآت الأطقم الطبية

أخبار الرياضة.. مستجدات صفقة "سيرينو" وكواليس انتقال كريم فؤاد لـ الأهلي.. الزمالك يواصل جلساته للتجديد لـ بن شرقي.. وحوار سيد عبد الحفيظ التليفزيوني

ما حكم صلة الرحم فأنا لا أزور أحدا نهائيا.. دار الإفتاء ترد

هبوط أرضي بمنطقة المستعمرة في سوهاج منذ 12 يوما دون تحرك للمسئولين..صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021

توفي منذ يومين.. لماذا أجلت عائلة أنسي ساويرس إعلان خبر الوفاة؟.. تفاصيل

سقوط المطربة جنات داخل حمام السباحة.. وإنقاذ ابنتها  .. فيديو

حبس حسن راتب 4 أيام على ذمة التحقيق.. صورة

مصير الأهلي.. حالة واحدة تحسم تأهل الوداد لنهائي أفريقيا بدلا من كايزر تشيفز

إجازة عيد الأضحى 2021 وموعده في مصر

وداعًا كوفيد-19.. هذه اللقاحات تقي من فيروس كورونا لسنوات طويلة

اتحاد جنوب أفريقيا يصدم الأهلي والمنتخب الأولمبي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

" القباج " تكرم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة المخدرات.. صور

على متن خطوط تركية| ضبط هيروين ومواد مخدرة مع راكبين في مطار شرم الشيخ

بعد 3 آلاف سنة.. اكتشاف رفات أقدم ضحية لسمكة قرش ..صور

فعل غريب.. بائع فاكهة يلقي بالبطيخ في الهواء والسبب صادم.. شاهد

فيديو

فيديو جراف.. حسام حبيب يتهم نضال الأحمدية بإدارة شبكة مشبوهة

فيديوجراف.. رحلة أنسي ساويرس الي المليارات

فيديو جراف.. ماذا قدم موسيماني أمام كايزر تشيفر.. نتائج متفائلة

فيديوجراف.. القبض على رجل الأعمال حسن راتب ..علاقته بنائب الجن

المزيد

ساحة رأي

أحمد محمود سلام يكتب: مقدمات ثورة 30 يونيو

رانيا الفولي تكتب: «سقوط حنين» (1)

د. علاء الشال يكتب: المجالس بالأمانات

محمد أبوزيد محمد يكتب: بين فستان ونقاب.. يا قلب لا تحزن !

د. خالد بارود يكتب: مصر الجديدة بعيون فلسطينية

أحمد فهيم يكتب: «جاويش»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

هويدا دويدار

انتهاك منصات التواصل للقيم المجتمعية

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ