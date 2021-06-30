بعد مشاجرة مع شقيقتها.. سيدة تتفاجأ بـ عصا سوشي في أنفها

حالة طبية غريبة لسيدة من تايوان عانت من وجود بقايا عيدان خشبية في أنفها لمدة أسبوع كامل؛ بعد شجار مع شقيقتها، دون معرفتها أن القطعة الخشبية في جسدها طوال هذه المدة.

ووفقا لمجلة “ساينس أليرت" العلمية، أفاد التقرير الطبي الصادر عن مستشفى هوالين تزو تشي في تايوان، التي تتلقى العلاج بها، بأن أنفها يحتوي على بقايا عود خشبي، بعدما ذهبت السيدة صاحبة الـ 29 عاما إلى الطوارئ بالمستشفى.



وقالت إنها تعاني من ألم ونزيف خفيف في الأنف، وبعد اكتشاف الأطباء وجود العصي الخشبية؛ قالت إن شقيقتها هاجمتها بعصي تناول طعام مصنوعة من الخشب في أثناء تواجدها على مائدة العشاء، وعن الأعراض التي أصيبت بها، فإنها عانت من نزيف خفيف في الأنف وتورم في عينها اليسرى بعد الهجوم.

ورأى الأطباء أن لديها اثنين من الورم الصغير تحت العين، ولكن الأشعة السينية لم تظهر أي شيء غير عادي، ومع ذلك ، بعد أسبوع ، بدأت تشك في أن إصابتها كانت أخطر مما تبدو.

ولاحظت أن بعض أجزاء عيدان تناول الطعام التي استخدمت في الهجوم مفقودة، وعندما نظرت في المرآة، اعتقدت أنها تستطيع رؤية جسم رمادي في أنفها، ثم قام طبيب بفحص الجزء الداخلي من أنفها ورأى قطعًا من عيدان الطعام تخترق الحاجز الأنفي، أو الجدار الفاصل بين الممر الأنفي ، بحسب التقرير.

وأظهر التصوير المقطعي، قطعتين من عيدان الطعام في جيوبها الأنفية، إحداهما مغروسة بعمق أكبر من الأخرى، وكان المسار الذي اتبعته عيدان تناول الطعام لدخول جمجمتها هو نفس المسار الذي يستخدمه الأطباء عند إجراء الجراحة على الجيوب الأنفية، التي تقع بين زاوية العين والأنف، لعلاج التهابات الجيوب الأنفية.

واحتاجت السيدة إلى عملية جراحية لإزالة الأخشاب التي يبلغ طولها حوالي 3.5 سم، و5 سم، وفقًا للتقرير الطبي ولم تعاني من أي مضاعفات جراحية.

وأطباء غرفة الطوارئ أنه يجب على الشخص التعامل بحذر من أي جسم غريب ذو احتمالية لدخول جسم الإنسان أو إلحاق الضرر به، دون معرفته، وقالوا إنه إذا اشتبه الشخص في وجود جسم غريب بالقرب من الأنف، فمن المهم إجراء فحص للأذنين والأنف والحنجرة ، بالإضافة إلى فحص بالأشعة المقطعية.