فودة يشهد تركيب أول كمرة خرسانية بـ كوبري كمين شرم الشيخ دهب

شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مساء أمس الثلاثاء تركيب أول كمرة بكوبري كمين شرم الشيخ/ دهب ضمن أعمال تطوير الطريق الدائري الجديد بشرم الشيخ.

واستمع المحافظ لشرح موجز حيث تلخص فكرة النظام في إنشاء منطقة تصنيع بالقرب من الكوبري، يتم بها صب الكمرات الطولية من الخرسانة المسلحة سابقة التجهيز، ثم نقل الكمرات من منطقة التصنيع إلى مكانها النهائى على الكمرات العرضية بواسطة عربة رافعة عملاقة .

وتتم متابعة تركيب الكمرات واحدة بعد الأخرى حتى اكتمال تركيب الكمرات للباكية ثم يتم صب البلاطة العلوية أعلى الكمرات، يبلغ وزن الكمرة 90 طنا، ويبلغ طولها 30 مترا.

واشاد محافظ جنوب سيناء بالعامل المصري ذو الإرادة، واثني علي عمل الشركة بموقع العمل مثمناً دور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركات العاملة بهذا المشروع العملاق الضخم.



لافتاً إلى أن هذا الإنجاز الضخم وهو تطوير الطريق الدائري بشرم الشيخ يتم بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفاً أن الأعمال عبارة عن إنشاء 5 حارات مرورية يمين، و 5 حارات مرورية يسار، ومشاية على الجانبين للمشاة والدراجات، وحارة تهدئة وعدد 6 كوبري منهم 4 لوب. U.T دوران للخلف .

وأوضح المحافظ أن طول الطريق من بداية الدائري بنزينة التعاون بمدخل المدينة وحتى ميدان قسم ثان شرم الشيخ نبق 21 كم.



رافق المحافظ اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ. والعميد أحمد فتحي مدير مرور جنوب سيناء.

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