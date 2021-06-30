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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان جديد من البيت الأبيض بشأن الانتخابات الليبية

البيت الأبيض: ندعم
البيت الأبيض: ندعم إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

 قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تدعم الشعب الليبي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها.

وذكر البيت الأبيض في بيان صادر عن سوليفان " الانتخابات في ليبيا مهمة نحو استعادة سيادة البلاد بعد سنوات من النزاع والاضطرابات الاقتصادية".

 

وأعلن البيت الأبيض دعمه التام لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا في 24 من ديسمبر المقبل، مثلما أكدت مخرجات مؤتمر برلين2.

 

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وأثنى البيان الأمريكي على التقدم في الملف الليبي بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، موضحا أن الانتخابات ستمكن الليبيين من إرساء الاستقرار في البلاد بعد سنوات من الصراع والاضطراب.

 

وتابع مستشار الأمن القومي الأمريكي نحن ندعم الشعب الليبي وهو يرسم طريقًا نحو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا وأمانا.

 

وفي وقت سابق، حذر المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، كل من يعرقل العملية الانتقالية في ليبيا، بأنه سيخضع للمساءلة.

 

وقال المبعوث الأممي إنه لا يجب أن يكون استقرار ليبيا ووحدتها رهينا بيد من يبحثون عن مصالحهم الشخصية بالإبقاء على الوضع الراهن.

 

وناشد كوبيش، أعضاء الملتقى الحوار الليبي، إلى تجاوز الخلافات وأي حالة لانعدام الثقة بين الأعضاء، والبناء على نقاط التوافق، داعيا الأطراف الليبية لتجاوز خلافاتها والارتقاء إلى مستوى المسؤوليات التي أخذتها على عاتقها.

 

وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، في موعدها والذي حددته خارطة الطريق الأممية حول ليبيا، مطالبا جميع الأطراف بقبول نتيجتها.

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