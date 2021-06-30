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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عاصي الحلاني يغازل زوجته برسالة رومانسية بمناسبة عيد ميلادها

عاصي الحلاني وزوجته
عاصي الحلاني وزوجته وابنهما الوليد

هنأ النجم اللبناني عاصي الحلاني زوجته عارضة الأزياء "كوليت" بعيد ميلادها، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشر عاصي الحلاني، صورة، تجمعه بزوجته ونجله “الوليد”، وعلق عليها: "عقبال المية سنة يا شمعة بيتنا ونور حياتنا منحبك تتخلص الدني️".

زواج عاصي الحلاني 


تزوج عاصي الحلاني، من عارضة الأزياء اللبنانية "كوليت بولس"، عام 1995  وفي فبراير عام 1997 رزق الزوجان بابنتهم الكبرى "ماريتا"، وفى مارس 1998 رزقا بابتهم الثانية "دانا"، وفى عام 2000 رزق الزوجان بابنهم الأصغر "الوليد".


حقق كليب حبيبي، للفنان عاصي الحلاني، وابنه الوليد، أكثر من 4.2 مليون مشاهدة بعد طرحه على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 13 مايو الماضي. 
 

كليب حبيبي، لـ عاصي الحلاني، وابنه الوليد، من كلمات: نزار فرنسيس، الحان: عادل العراقي، توزيع: طوني سابا، ايقاعات: سليمان دميان، ستديو: سابا، ماستر : محمد مقهور. 

 
عبّر الملحن والمطرب عمرو الشاذلي، عن سعادته بالتعاون مع فارس الأغنية العربية عاصي الحلاني بتلحين أغنيته الجديدة “مجرد حلم”.

 

قال عاصي الحلاني، في تصريح لـ صدى البلد: سعيد جدا بالتعاون مع الفنان عاصي الحلاني، في أغنية مجرد حلم، لقد عملنا على الاغنية بشكل مكثف حتى ننتج عمل فني مختلف عن ما تم تقديمه من قبل.

 

وتابع قائلاً: “التعاون الفترة المقبلة مع عدد اخر من النجوم وسوف أعلن عن تفاصيل الأغاني فور طرحها كما أني استعد لطرح أعمال غنائية خاصة بي ايضاً”.

مجرد حلم أغنية باللهجة الخليجية وهي من كلمات : محمد القاسمى، الحان: عمرو الشاذلى، وتوزيع : ناصر الأسعد، تأليف وتريات وفواصل موسيقية : محمد مجدى، مكس وماستر محمد المقهور، إنتاج شركة روتانا.
 

 

عاصي الحلاني يغازل زوجته برسالة رومانسية بمناسبة عيد ميلادها عارضة الأزياء كوليت

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