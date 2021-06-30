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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبدالحفيظ: الأهلي ساهم في تأهل الزمالك لأفريقيا.. والظلم التحكيمي لنا يُدوّن في مجلدات

سيد عبدالحفيظ
سيد عبدالحفيظ

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الفريق الأحمر ساهم في تأهل الزمالك إلى دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم الماضي.

وقال عبد الحفيظ، في ضيافة برنامج "أوضة اللبس" عبر قناة "النهار": "في الموسم الماضي لعبنا على الفوز أمام بيراميدز ولم نكن نريد الهزيمة رغم حسم الدوري مبكرًا".


وأضاف: "فوز بيراميدز كان سيصعب من مهمة الزمالك في التأهل إلى دوري الأبطال، لكننا لعبنا على الفوز أمام بيراميدز رغم أننا كنا نستعد لنصف نهائي دوري الأبطال".

 

وأوضح: "أتذكر أن حكم المباراة في ذلك اللقاء قام بطرد عمرو السولية بعد مرور نصف ساعة، لعبنا بعشرة لاعبين وقاتلنا على الفوز لأن الأهلي يلعب على المبدأ رغم تعارضه مع المصلحة".

 

وانتقل عبد الحفيظ معلقاً عن التحكيم قائلا: "الأهلي يتعرض لظلم تحكيمي كبير في مصر، يُدوّن في مجلدات، كما أننا لم نستفد من تقنية الفيديو".

 

وتابع: "حكم الفيديو لم يستدع حكم الساحة في مباريات الأهلي طوال الموسم الجاري باستثناء مرة وحيدة في مواجهة غزل المحلة على مدار 19 جولة في الدوري".

 

وأكمل: "علمت أن محمود البنا ومحمد معروف ومحمد عادل من المرشحين لإدارة مباراتنا أمام بيراميدز، معروف لم يحتسب حالة طرد مؤكدة مليون% في لقاء غزل المحلة".

 

حكم نهائي أفريقيا 

 

وواصل: "أثق جدا في رضوان جيد كحكم دولي، وعندما لجأ حكم مباراة الترجي لتقنية الفيديو لمشاهدة لقطة طاهر محمد طاهر كنت أثق أنه سيحتسبها ركلة جزاء، لأن الصورة واضحة أمامه".

وأتم مدير الكرة بالأهلي قائلا: "هناك أربعة حكام مرشحون لإدارة نهائي دوري أبطال إفريقيا، أرى أن الحكم لن يخرج عن هؤلاء الأربعة: رضوان جيد، باملاك تيسيما، بكاري جاساما، مصطفى غربال".

سيد عبدالحفيظ الأهلى الزمالك دوري ابطال افريقيا بيراميدز

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