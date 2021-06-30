عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك: جلسات مستمرة للتجديد لـ أشرف بن شرقي

أشرف بنشرقي
أشرف بنشرقي

أكد حسام المندوه، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن هناك جلسات مستمرة؛ من أجل حسم ملف تجديد تعاقد أشرف بن شرقي لاعب وسط الفريق.

وأعلن الزمالك في وقت سابق أنه تم فتح ملف تجديد التعاقد مع أشرف بن شرقي، بعد النجاح مؤخرا في تجديد تعاقد محمود حمدي "الونش"، وأحمد سيد "زيزو".

وقال حسام المندوه، في تصريحات تلفزيونية "قيل إننا لن نستطيع التجديد للاعبين بسبب الأزمة المالية، وحدث عكس ذلك، تم التجديد للونش وزيزو في أجواء من السرية، وهؤلاء أبناء من نادي الزمالك، شعرنا بهذا الأمر، ونفس الأمر سيحدث مع باقي اللاعبين".

وتابع حسام المندوه "باب التجديد مفتوح مع معظم لاعبي كرة القدم، بالاتفاق مع كارتيرون، و بن شرقي لاعب مهم جداً، وإن شاء الله سيجدد عقده، هناك جلسات مستمرة".

موقف ساسي 

وواصل حسام المندوه "فرجاني حتى الآن لم يعد لمصر ونادي الزمالك، يجب أن يكون هناك اخلاقيات في الرياضة قبل الحديث عن الاحتراف".

وشدد حسام المندوه على أن "نهاية تعاقد ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم وهذا ما أثبتناه، لو لم يعد لاستكمال الموسم معنا سنتخذ كل الإجراءات من أجل الحفاظ على حقوق الزمالك، لو جاء وجلس للتفاوض سنقول له النظام الحالي في النادي، لو وافق لا يوجد مشاكل، لو له رأي أخر لا مانع سنستمع له".

وصرح حسام المندوه "تواصلنا مع ساسي أكثر من مرة، ورئيس النادي قال هذا أكثر من مرة، وقمنا بإنهاء أزمة مستحقاته، نتمنى أن تسير الأمور بشكل طيب ودون مشاكل مع ساسي، لكنه لم يعد بعد".

واختتم حسام المندوه "هناك تواصل تم مع باتشيكو من أجل حل الأزمة الخاصة بمستحقاته، ونعمل في كل الملفات المتعلقة بالغرامات، نريد الحفاظ على اسم نادي الزمالك وأن يتم تداوله بشكل جيد".

حسام المندوه الزمالك أشرف بنشرقي محمود حمدي الونش أحمد سيد زيزو

ترشيحاتنا

رسالة من أمريكا إلى مجلس الأمن بشأن الضربات الجوية في سوريا والعراق

الزمالك: جلسات مستمرة للتجديد لـ أشرف بن شرقي

منافس محمد صلاح على لقبه المفضل يسجل في اليورو ويحقق رقماً قياسياً

عمرو وردة : أمتلك عروضًا من إيطاليا .. والأهلي بيتي وخيره عليا

مواعيد مباريات دور الثمانية في كوبا أمريكا 2021

خدمات تهمك| أسعار الذهب والعملات والسيارات في مصر.. اعرف أيام إجازة عيد الأضحى 2021 وموعده.. نتائج امتحانات الترم الثاني بحقوق عين شمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021

توفي منذ يومين.. لماذا أجلت عائلة أنسي ساويرس إعلان خبر الوفاة؟.. تفاصيل

سقوط المطربة جنات داخل حمام السباحة.. وإنقاذ ابنتها  .. فيديو

حبس حسن راتب 4 أيام على ذمة التحقيق.. صورة

إجازة عيد الأضحى 2021 وموعده في مصر

مصير الأهلي.. حالة واحدة تحسم تأهل الوداد لنهائي أفريقيا بدلا من كايزر تشيفز

الكاف يقترب من نقل نهائي دوري أبطال أفريقيا من المغرب

الكويت.. وزارة الداخلية تصدر قرارا بإبعاد أي وافد يفعل هذا الأمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

" القباج " تكرم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة المخدرات.. صور

على متن خطوط تركية| ضبط هيروين ومواد مخدرة مع راكبين في مطار شرم الشيخ

بعد 3 آلاف سنة.. اكتشاف رفات أقدم ضحية لسمكة قرش ..صور

فعل غريب.. بائع فاكهة يلقي بالبطيخ في الهواء والسبب صادم.. شاهد

فيديو

فيديو جراف.. حسام حبيب يتهم نضال الأحمدية بإدارة شبكة مشبوهة

فيديوجراف.. رحلة أنسي ساويرس الي المليارات

فيديو جراف.. ماذا قدم موسيماني أمام كايزر تشيفر.. نتائج متفائلة

فيديوجراف.. القبض على رجل الأعمال حسن راتب ..علاقته بنائب الجن

المزيد

ساحة رأي

أحمد محمود سلام يكتب: مقدمات ثورة 30 يونيو

رانيا الفولي تكتب: «سقوط حنين» (1)

د. علاء الشال يكتب: المجالس بالأمانات

محمد أبوزيد محمد يكتب: بين فستان ونقاب.. يا قلب لا تحزن !

د. خالد بارود يكتب: مصر الجديدة بعيون فلسطينية

أحمد فهيم يكتب: «جاويش»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

هويدا دويدار

انتهاك منصات التواصل للقيم المجتمعية

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ